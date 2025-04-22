ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Nisan 2025 11:12
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2025 11:17
2 dk Okuma

İstinaf da onadı: TÜİK, DİSK’e madde fiyat listesini vermemekte ısrarcı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. Dava Dairesi, TÜİK’in verileri yayımlamamasına karşı açılan ‘madde sepeti fiyat listesi’ davasında DİSK’i haklı buldu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
İstinaf da onadı: TÜİK, DİSK’e madde fiyat listesini vermemekte ısrarcı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyona esas ortalama madde fiyat listesini yayımlamaktan vazgeçmesi üzerine açtığı davayı kazandı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. Dava Dairesi (İstinaf), Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 31 Mart 2023’te madde sepetindeki fiyatların açıklanması yönünde verdiği kararı onadı.

Üst mahkeme, güncel piyasa fiyatları ile ilgisi bulunmayan fiyatları baz aldığı ve bağımsız kuruluşların yarısına yakın oranlarda rakamlar açıkladığı için tepkilerin odağında yer alan TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasına hükmetti.

Savcılık suç duyurusunu işleme koymamıştı

İlk derece mahkemesinin kararına rağmen TÜİK madde sepeti fiyat listesini 2 yıldır açıklamıyor. Verilerin açıklanmaması nedeniyle DİSK, 2 Haziran 2024’te TÜİK Başkanı ve Başkan Yardımcıları hakkında "yargı kararlarını uygulamamalarını ve bu karara rağmen görevlerini yerine getirmemeleri" sebebiyle suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Soruşturmaları Bürosu, 6 Haziran 2024’te TÜİK Başkan ve Başkan Yardımcıları hakkında yapılan başvuruyu işleme koymadan reddetti. DİSK konu üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin kararlarına uymamak suçtur. Anayasa’nın 138. maddesi gereği, yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. İdare mahkemesi kararı çok açık bir şekilde verilerin paylaşılması gerektiğini belirtmiştir.

İdarenin yargı kararlarına uygun hareket etmesi ve kararların gereklerini değiştirilmeden ve gecikmeksizin yerine getirmek zorunda olması, Anayasanın 2. maddesinde ‘Cumhuriyetin Nitelikleri’ arasında sayılan ‘Hukuk Devleti’ ilkesinin bir gereğidir.

Bu nedenle bir yargı kararını aynen ve gecikmeksizin uygulamaktan başka bir seçeneği olmayan idarelerin yargı kararlarına uymaması, karar gereklerine göre işlem ve eylemde bulunmaması ya da biçimsel nitelikte uygulamalarla yargı kararlarını etkisiz ve geçersiz kılması söz konusu olamaz. Bu durumda; Anayasanın ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca yargı kararlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın hukuksuz işleme koymama kararı, TÜİK’in madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarına ilişkin veri setini açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları keyfi olarak hareket edemez. Anayasa ve yasalar gereği mahkeme kararlarını gecikmesizin yerine getirmek zorundadırlar.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
TÜİK DİSK madde sepeti madde fiyat listesi
ilgili haberler
Savcılık TÜİK şikayetini işleme koymadı, DİSK Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor
26 Haziran 2024
/haber/savcilik-tuik-sikayetini-isleme-koymadi-disk-anayasa-mahkemesine-gidiyor-296867
TÜİK'ten enflasyon sansürüne kılıf: Artık hesaplamadığımız için DİSK'e listeyi veremiyoruz
14 Haziran 2024
/haber/tuik-ten-enflasyon-sansurune-kilif-artik-hesaplamadigimiz-icin-disk-e-listeyi-veremiyoruz-296531
DİSK'in açtığı 'madde sepeti' davasında TÜİK'e bir darbe de Danıştay'dan
3 Nisan 2024
/haber/disk-in-actigi-madde-sepeti-davasinda-tuik-e-bir-darbe-de-danistay-dan-293811
DİSK-AR: TÜİK veri karartıyor
5 Haziran 2023
/haber/disk-ar-tuik-veri-karartiyor-279881
DİSK davayı kazandı: TÜİK açıklamayı bıraktığı madde fiyat listesini yeniden yayımlamak zorunda
26 Nisan 2023
/haber/disk-davayi-kazandi-tuik-aciklamayi-biraktigi-madde-fiyat-listesini-yeniden-yayimlamak-zorunda-277839
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Savcılık TÜİK şikayetini işleme koymadı, DİSK Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor
26 Haziran 2024
/haber/savcilik-tuik-sikayetini-isleme-koymadi-disk-anayasa-mahkemesine-gidiyor-296867
TÜİK'ten enflasyon sansürüne kılıf: Artık hesaplamadığımız için DİSK'e listeyi veremiyoruz
14 Haziran 2024
/haber/tuik-ten-enflasyon-sansurune-kilif-artik-hesaplamadigimiz-icin-disk-e-listeyi-veremiyoruz-296531
DİSK'in açtığı 'madde sepeti' davasında TÜİK'e bir darbe de Danıştay'dan
3 Nisan 2024
/haber/disk-in-actigi-madde-sepeti-davasinda-tuik-e-bir-darbe-de-danistay-dan-293811
DİSK-AR: TÜİK veri karartıyor
5 Haziran 2023
/haber/disk-ar-tuik-veri-karartiyor-279881
DİSK davayı kazandı: TÜİK açıklamayı bıraktığı madde fiyat listesini yeniden yayımlamak zorunda
26 Nisan 2023
/haber/disk-davayi-kazandi-tuik-aciklamayi-biraktigi-madde-fiyat-listesini-yeniden-yayimlamak-zorunda-277839
Sayfa Başına Git