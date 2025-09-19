İstinaf, "ahmak davası"nda İmamoğlu'nun cezalandırılmasını onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen, tutuklu İBB Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum eden ve TCK 53. madde kapsamında siyasi yasağa hükmeden yerel mahkeme kararını onadı.

İmamoğlu 2022'de Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, 2019'daki bir basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik sözleri dolayısıyla "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret"ten mahkum edilmişti.

İmamoğlu davasında gerekçeli karar: Ahmak sözünü aptal anlamında kullandı

İstinaf cezayı "güncelleyerek" onadı

İstinafta yerel mahkemenin İmamoğlu hakkında verdiği 2 yıl 7 ay 15 günlük ceza, "hesapta hata" gerekçesiyle 1 yıl 19 ay 15 gün olarak düzeltilip onandı.

T24'ün haberine göre, İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin, karara karşı Yargıtay'a başvuracaklarını ve hükmün hukuken henüz kesinleşmediğini söyledi. Pekin, "Yargıtay yolu açık, bu siyasi yasak anlamına gelmiyor" dedi.

İstinaf kararının ayrıntıları

İstinaf makamı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi kararında "usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına" hükmetti.

Ancak, istinaf mahkemesi incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde, TCK'nin 43/2-1 maddesinin uygulanması sırasında "hesap hatası" yapıldığı yargısına vardı. İmamoğlu'nun hapise mahkum edildiği süreyi 2 yıl 7 ay 15 günden 1 yıl 19 ay 15 güne indirdi.

İstinaf kararı

İmamoğlu'nun avukatlarının açıkladığı istinaf kararında şu hükümler yer aldı:

"TCK'nın 43/2-1. maddesinin uygulanması sırasında hesap hatası sebebiyle netice hapis cezasının "1 yıl 19 ay 15 gün hapis" yerine "2 yıl 7 ay 15 gün hapis" olarak belirlenmesi suretiyle fazla tayini, Kanuna aykırı olup, bu aykırılığın olayın daha fazla aydınlatılmasına ihtiyaç duyulmadan CMK'nın 280/1-a ve 303/1-a maddesi gereğince yeniden duruşma yapılmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğu görüldüğünden, sanık hakkında atılı suçtan kurulan hüküm fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan "2 yıl 7 ay 15 gün hapis" ibaresinin çıkartılarak yerine "1 yıl 19 ay 15 gün hapis" ibaresinin eklenmesi, suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE..."

Özgür Özel kararın istinafta onanacağını öngörmüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel mahkeme kararı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na "siyasi yasağın istinafta onanaca[ğını] ama [ileride] Yargıtay aşaması[nın] kalaca[ğını]" söylemişti.

Özgür Özel: "İmamoğlu'nun cezası istinafta onanacak"

Özel "İmamoğlu[nun] cumhurbaşkanı aday[lığının] da " tartışma gündemine getirilmeye" çalışıldığını söylemiş ve "Bu oyuna gelmeyelim. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı" demişii.