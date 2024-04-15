İstiklal saldırısında karar duruşması 26 Nisan'da

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili davanın beşinci duruşması 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

10’u tutuklu 36 sanığın yargılandığı duruşmaya tutuklu sanıklar Ahlam Albashir ve 5 sanık getirildi. Bazı sanıklar ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı.

Duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Bombayı bırakan kişi olarak yargılan Ahlam Albashir, savunma yapmadı ve "Diyecek bir şeyim yok" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 10 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı karar verilmek üzere 26 Nisan'a erteledi.

TAKSİM SALDIRISI İddianame hazırlandı | Ahlem El-Beşiri'nin 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

İSTİKLAL CADDESİ Saldırı sonrası mesajlaşmalar soruşturma dosyasında

Ne olmuştu?

İstanbul, Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022'de Ahlam Albashır’ın bıraktığı bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, “soruşturma kapsamında YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaus'un, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimat verildiği, patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildikleri” ileri sürüldü.

Sanıkların, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgüte ait evlere yerleştirildiği iddia ediliyor.

İddianamede, sanık Bilal el-Hacmaus'un Edirne'den yurt dışına firar ettiği, hakkında yakalama emri düzenlenip kırmızı bülten talebinde bulunulduğu ifade edildi.

36 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ile "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Müşteki olarak 123 kişinin yer aldığı iddianamede, sanıklardan Ahlam Albashır'ın, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahlı terör örgütüne üye olmaktan” 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili davada 3 tahliye

(RT)