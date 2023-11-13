İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyla ilgili davada 6 sanığa tahliye

İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesinde, 13 Kasım 2022’de düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

24'ü tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. İlk duruşmada da 3 sanık tahliye edilmişti.

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“Akrabalarımız, komşularımız, dedi”

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 12 tutuklu sanık ve avukatları katılırken, diğer tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

AA’nın haberine göre, duruşmada savunma yapan sanık Ferhat Habeş, Türkiye'de evlendikten sonra dükkan açtığını ve yaşadığı semtte kimseyle sorun yaşamadığını söyledi.

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini anlatan Habeş, anne ve babasının Suriye'de yaşadığını ancak nerede olduklarını bilmediğini iddia etti, saldırganlarla ilgili, “Hasan beni aradı 'Onlar bizim akrabalarımız, komşularımız, 3 gün senin yanında kalsınlar. Bir şey olmaz 3 gün sonra Avrupa'ya gidecekler' dedi. 15-20 gün evimde, 50-60 gün atölyede kaldılar” bilgisini verdi.

Duruşmada söz verilen diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.

İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili davada 3 tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yasir Al Korali, Mahmud Haso, Hatice el-Kurdi, Salih Carkes, Hadir Carkes ve suça sürüklenen çocuk A.E'nin tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı koyan heyet, diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmetti. Dosyanın mütalaasını hazırlamak üzere cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul, Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım 2022'de Ahlam Albashır’ın bıraktığı bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 99 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, “soruşturma kapsamında YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaus'un, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimat verildiği, patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildikleri” ileri sürüldü.

Sanıkların, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgüte ait evlere yerleştirildiği iddia ediliyor.

İddianamede, sanık Bilal el-Hacmaus'un Edirne'den yurt dışına firar ettiği, hakkında yakalama emri düzenlenip kırmızı bülten talebinde bulunulduğu ifade edildi.

36 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ile "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Müşteki olarak 123 kişinin yer aldığı iddianamede, sanıklardan Ahlam Albashır'ın, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “silahlı terör örgütüne üye olmaktan” 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. (AS)