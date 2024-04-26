İstiklal Caddesi saldırısında karar: Ahlam el-Beşir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 99 kişinin de yaralandığı 13 Kasım 2022'de yaşanan bombalı saldırıya ilişkin 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, aralarında bombayı bırakan Ahlam el-Beşir'in da bulunduğu 5 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

AA’nın haberine göre; duruşmada, tutuklu sanıklardan Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Ahmed Carkes ve Ammar Jarkas'e ek savunma hakkı verildi.

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Sanık Berkel, savunmasında patlamanın olduğu dönem hamile olduğunu ve psikolojisinin iyi olmadığını belirtti ve "Tek sorduğum şey, 'Neden buraya geldiniz?' oldu. Bana 'Biz buraya yaşamaya geldik, tutunamazsak dışarıya çıkacağız' dedi. Aramızda geçen konuşma bundan ibaret. Bunları hiç tanımıyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme başkanı davada karar açıklanacağını belirterek, sanıklara son sözünü sordu.

Sanık Ahlam el-Beşir son sözünde, "Kendimi savunmayacağım. Bu olan patlama ve vefat edenlerden dolayı bana vereceğiniz herhangi bir cezayı kabul ediyorum. Ammar Carkes'in hiçbir şeyden haberi yoktur. Benim ailemin vefat ettiğini biliyor ama ailem yaşıyor. Ahmed Carkes'in telefonu kırdığında hiçbir şeyden haberi yoktu. Ahmad Haj Hasan'ın da evinde 3 gün kaldım. Tanışıklığımız atölyeden kaynaklanıyor. Bayan olduğumdan atölyede kalmama razı olmadı. Evine davet etti. Ferhat Habeş ve Fatma Berkel'i sadece evde gördüm. Sayın başkanla baş başa konuşmak istiyorum” diye konuştu.

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Diğer sanıklar da saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

El- Beşir'e 1794 yıl hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahlam el-Beşir'i "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık El-Beşir'e ayrıca 99 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından da toplamda 1794 yıl hapis cezası ile 22 bin lira adli para cezası verdi.

Mahkeme El-Beşir'in üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçu içerisinde eridiğine kanaat getirerek, bu suç yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti.

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İki sanığa 1000 bin yıldan fazla hapis cezası

Duvar’ın haberine göre; mahkeme sanıklar Fatma Berkel ile Ferhat Habeş'in, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan ayrı ayrı 18 yıl hapse çarptıran mahkeme, her iki sanığa da hayatını kaydeden biri çocuk 6 kişiye yönelik 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye yardım' suçundan ayrı ayrı toplamda 108 yıl hapis, 99 kişiye yönelik, 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım' suçundan ayrı ayrı 891 yıl ve 'silah sağlama' suçundan ise ayrı ayrı 18 yıl hapislerine hükmetti.

Her iki sanık hakkında da 'örgüte üye olma' suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi.

Mahkeme, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Karar açıklandıktan sonra tutuklu sanık Fatma Berkel mahkeme salonunda bayıldı.

Yere yığılan sanığa avukatlar ile jandarma müdahale etti. Sanık Fatma Berkel, kendisine geldikten sonra, "Ben ne yapmışım, ne için" diyerek ağladı.

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İki sanığa 17 yıl hapis

Sanıklar Ammar Jarkas ile Ahmet Carkes, 'göçmen kaçakçılığı', 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından toplamda 17 yıl hapis ve 60 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, her iki sanığın da diğer suçlamalardan beraatına karar verdi.

Sanık Hazni Gölge ise 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 9 yıl hapis ve 60 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, bu sanıkların da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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5 kişiye göçmen kaçakçılığından 6 yıl hapis

Mahkeme, sanıklar Hüseyin Güneş, Mahmud Elabid, Mahmud El Yusuf, Süleyman Güder ve Tareq Alkhatip'i ise 'göçmen kaçakçılığı' suçundan ayrı ayrı 6 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

Bu sanıkların ise diğer suçlamalardan beraatlarına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Bakar Carkes, Hadir Carkes, Hatice El Kurdi ve Salih Carkes'e, 'suçluyu kayırma' suçundan ayrı ayrı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ise ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

12 sanığa beraat

Mahkeme, sanık Ahmad Alhaj Mwas, Ahmad Haj Hasan, Hasan Aburas, Hasan Ali, Mahmud Haso, Mesud Hesso, Muhammed Şiho, Muhab Ammari, Rama Eltaha, Yasir Al Korali, Zekariya Muhamemed Şemmuni ve suça sürüklenen çocuk A.E.'nin, üzerlerini atılı suçlamalardan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

4 sanık tahliye

Heyet, tutuklu bulunan sanıklardan Hüseyin Güneş, Ahmad Alhaj Mwas, Amad Haj Hasan ve Hasan Ali'nin tahliyesine hükmetti.

10 kişinin dosyası ayrıldı

Heyet, haklarında yakalama kararı bulunan Sabri Ok, Hülya Oran, Ferhat Abdi Şahin, Layika Gültekin, Bilal Elhacmaos, Velid Halid, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin, Saliha Bişkin ve Khalil Manja Hussein'in dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

(RT)