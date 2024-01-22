İstiklal Caddesi saldırısı davasında üç tahliye

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 99 kişinin de yaralandığı 13 Kasım 2022'de yaşanan bombalı saldırıya ilişkin 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık ile başka suçtan tutuklu bir sanık katıldı.

Tutuklu 6 sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

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Savcı kovuşturmanın genişletilmesini istedi

AA’nın haberine göre; duruşmada görüşü sorulan savcı, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Savcı ayrıca, tüm sanıklar hakkında “terör örgütü üyeliği bulunup bulunmadığının” sorulması için Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) müzekkere yazılmasını istedi.

Tahliye taleplerine ilişkin söz verilen sanıklardan Ahlam Albashır, "Bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

Sanık Hazni Gölge, ticari taksi şoförü olduğu için herkesle sosyal ilişki içinde olduğunu, ancak firari sanık Bilal el-Hacmaus'la ilgisi olmadığını öne sürerek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.

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Üç kişiye tahliye, genişletme talebine ret

Tutuklu sanık Fatma Berkel'in avukatı Cafer Şen demüvekkilinin sanık Ahlam Albashır'ı evinde misafir etmek dışında bir ilişkisi olmadığını, ayrıca örgüt üyesi olup olmadığına ilişkin delil de bulunmadığını söyledi.

Tutuklu sanık Hazni Gölge'nin avukatı Behlül Semerci ise savcılığın görüşüne katıldığını belirterek, müvekkili hakkında eksik inceleme yapıldığına dair dosyaya dilekçe sunduğunu belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bakar Carkes, Hasan Aburas ve Muhap Ammari'nin tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

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Bir sonraki duruşma 12 Şubat'ta

Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı koyan heyet, diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmetti.

Savcılığın kovuşturmanın genişletilmesi talebini dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddeden mahkeme, "sanıkların terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının olup olmadığına" ilişkin Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına müzekkere yazılmasını ise kabul etti.

Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlamak üzere Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

(RT)