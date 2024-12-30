İstiklal Caddesi patlamasında yeni gelişme: 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de düzenlenen ve altı kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Polis, saldırının faillerinden Ahlam el-Beşir'in Türkiye'ye geçişini sağladığı ve yaşam malzemesi tedarik ederek barınma ihtiyacını karşıladığı öne sürülen iki şüpheliyi takibe aldı.

27 Aralık’ta operasyon yapan polis, iki şüpheliyle birlikte 11 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el koydu.

Polis zanlıların isimlerini açıklamadı.

Davası bitti

Saldırıyla ilgili 36 kişi yargılanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Nisan 2024’te fail Ahlam el-Beşir’e ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması’ suçlamalarıyla yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 1794 yıl hapis cezası ve 22 bin lira adli para cezası vermişti.

Mahkeme sanıklar Fatma Berkel ile Ferhat Habeş'i 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım', 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye yardım' ve 'silah sağlama' suçlarından 1035 yıl hapse mahkum etmişti.

Sekiz kişiye de 'göçmen kaçakçılığı', 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' gibi iddialardan suçlu bulmuştu.

Milli İstihbarat Teşkilatı da (MİT) 22 Şubat 2024'te saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Halil Menci'yi Suriye'nin Türkiye sınırındaki kenti Kamışlı'da öldürmüştü.

İstiklal Caddesi saldırısında karar: Ahlam el-Beşir'e 7 kez ağırlaştırılmış müebbet

(HA)