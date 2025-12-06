ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2025 14:35
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2025 15:11
2 dk Okuma

İşten çıkarıldığı için kendini yakan işçi hayatını kaybetti

"Sayın Cumhurbaşkanım, gerekli yerlere başvurdum ama Afşin’de adalet yok. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İşten çıkarıldığı için kendini yakan işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Yeşil Urfa gazetesi

Maraş’ın Afşin ilçesinde işten çıkarılan beş çocuk babası Nuh Mercimek, belediye binası önünde gerçekleştirdiği canlı yayında darp edildiğini ve adalet arayışının karşılık bulmadığını söyledi, üzerindeki yanıcı maddeyi ateşe verdi.

Urfa’da kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Mercimek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İntihar girişiminden hemen önce yaptığı canlı yayında konuşan Mercimek, Afşin Belediyesi personeli kendinisi darp ettiğini anlattı.

"Bugün intihar edeceğim. Beş çocuğum var, kirada oturuyorum. Belediye başkanı hiçbir şey yapmadı. Sayın Cumhurbaşkanım, gerekli yerlere başvurdum ama Afşin’de adalet yok. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum."

Mercimek, Emniyet'e yaptığı şikâyetlerin işleme konulmadığını, sekiz kişinin kendisini darp ettiğini ve buna ilişkin raporlarının bulunduğunu da ifade etmişti.

Yeşil Afşin’in aktardığına göre, belediye önünde kendini yakan Mercimek, ağır yaralı olarak sevk edildiği Urfa’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Belediye iddiaları reddetti

Olayın ardından Afşin Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı, Mercimek’in ileri sürdüğü iddiaları kabul etmedi. Açıklamada, Mercimek’in Afşin Kaymakamlığı tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında geçici süreyle işe alındığı, program sona erdiği için işten ayrıldığı ve bu sürecin belediyenin yetki alanında olmadığı belirtildi.

Belediye ayrıca, Mercimek’in belediye binasında darp edildiği yönündeki iddiaların “gerçek dışı” olduğunu savundu.

Açıklamaya göre Mercimek, birkaç ay önce yeniden işe alınma talebiyle belediyeye gelmiş, TYP sürecinin bittiğinin kendisine iletilmesi üzerine “sinir krizi geçirmiş” ve "kendisine zarar verme girişiminde bulunmuş".

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
emek işçi Nuh Mercimek
