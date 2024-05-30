İşten çıkarılan Menemen Belediyesi işçileri eylemde

AKP'li İzmir Menemen Belediyesi’nde 70’i belediye kadrosundan, 205’i de iştirak şirketlerden olmak üzere 275 işçi 27 Mayıs’ta işten çıkarıldı.

İşe iade talebiyle 28 Mayıs’ta belediye binası önünde oturma eylemi başlatan işçiler, üç gündür eylemlerini sürdürüyor.

bianet’in telefonla ulaştığı işten çıkarılan işçilerden Mustafa Doğan, “Beyaz Masa, 27’sinde bizleri arayarak şirkete çağırdı. Şirkette evraklarımız olduğunu söylediler. Oraya gidenlerin iş akitlerini Kod 17 ile sonlandırdılar” diye konuştu.

Altı yıldır Menemen Belediyesi bünyesindeki "Bowling ve Bilardo Cafe"de çalışan ve Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'nın işyeri temsilcisi olan Mustafa Doğan, “Biz işten çıkarmaların yaşanacağının farkındaydık. Arkadaşlarımızı zorla Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş'e geçirdiler. İşçileri güvencesiz bıraktılar” dedi.

"Seçim sürecinde yeni alımlar yapıldı"

Doğan, önce maaşlarının aksatıldığını belirterek, “Seçim öncesinde maaşlarımızı düzenli olarak alıyorduk. Ancak seçimi kazandıktan sonra ilk olarak ikramiyelerimizi alamadık. Ardından maaşlarımızı birkaç gün aksattılar. En son da bir hafta aksattılar maaşlarımızı” dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın başkanvekili olduğu süreçte çok sayıda işçi alımı yaptığını aktaran Doğan, “Ben işe girdiğimde belediyenin 600 işçisi vardı. Meta-Su şirketinde ise 100-200 kişi vardı. Seçim sürecinde hep işçi aldılar. Sayı 4 binin üstüne çıktığındaysa maaşları ödeyemediler, taşınmaz satıp ödeme yaptılar” diye konuştu.

Doğan, ayrıca eylem sürecine ilişkin şunları kaydetti:

“Ne eylem yaparsak yapalım, bu adaletsiz düzende yargılanmayacaklarını biliyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar işçiler gerçeği görecek ve en güzel cevabı seçimlerde verecek.”

"Direnmeye devam edeceğiz"

İşten çıkarılan işçiler arasında 10 üyesi olan Belediye-İş Sendikası İzmir Çevre Belediyeler Şubesi Başkan Yardımcısı Erdal Kutlu, “Hazırlıklara aylar öncesinden başladılar. İşçileri zorla Hizmet-İş Sendikası’na geçirerek savunmasız bıraktılar” dedi.

Kutlu, belediye yönetiminin işçileri 'oyalamaya çalıştığını' savundu, “Bu işten çıkarma koduyla, işçi ya tazminat davası açabiliyor ya da işe iade davası açabiliyor. Biz burada arkadaşlarımızı işe iade davası açmaları konusunda uyarıyoruz. Çünkü işe geri döndükten sonra tazminatlarını da alabilirler” diye konuştu.

Belediyenin işçilerle iletişime geçmediğini söyleyen Kutlu, “Karşımızda bir muhatap yok. Bekliyoruz. Gerek belediyenin içinde gerek belediyenin önünde sloganlarımızı atıp eylemimize devam ediyoruz. İşçi arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar direnmeye devam edeceğiz” ifadelerini kaydetti.

(AD)