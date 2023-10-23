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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 16:49
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 13:16
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İşten çıkarılan Mamak Belediyesi işçisi işe iade talebiyle direnişe başladı

Ücretlerinin iyileştirilmesi için yaptıkları eylemden bir ay sonra gerekçesiz olarak işten çıkarılan Mamak Belediyesi işçisi Murat Kaplan, işe iade talebiyle direnişe başladı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/isten-cikarilan-mamak-belediye-iscisi-ise-iade-talebiyle-direnise-basladi.jpg

Ankara Mamak Belediyesi’nde çalışırken 13 Ekim günü İş Kanunu Madde 18’den işten çıkarılan Murat Kaplan, bugün (23 Ekim) belediye binası önünde direnişe başladı.

Madde 18 nedir?

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.

Murat Kaplan, 13 yıldır Ankara Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde TIR şoförü olarak çalışıyordu. 8 Ağustos’ta asgari ücret zammıyla beraber açlık sınırı altında kalan ücretlerine ek zam talebiyle iş bırakan belediye işçileri arasındaydı.

bianet’e konuşan Kaplan, resmi olarak iş yeri temsilcisi olmamasına rağmen iş arkadaşlarının talebiyle onlar adına konuşmalar yaptığını anlattı. Kaplan, “Eylemlerinin üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra gerekçesiz olarak işten çıkarıldığını” söyledi.

“Hakkımda herhangi bir tutanak ya da delil olmadan işten çıkarıldım” diyen Kaplan, “İşten atılmamın asıl sebebi; sefalet ücretlerine, haksızlıklara karşı susmamamdı” diye konuştu.

Beş gün boyunca Ankara Mamak Belediyesi binası önünde direnişte olacağını söyleyen Kaplan, “Daha önce nasıl direne direne kazandıysak, yine direneceğiz, birlik olacağız ve kazanacağız” dedi.

Ayrıca Kaplan, bugün (23 Ekim) Mamak Belediyesi’ne işe iade davası açtığını aktardı.

(AD/HA)

Mamak Belediyesi işçi hakları
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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