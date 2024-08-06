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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 14:43
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 15:28
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İstanbul’un plajlarına İETT seferleri başladı

Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi şehrin birçok noktasındaki plajlar için günde 205 otobüs ile 1.815 farklı sefer gerçekleştiriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul’un plajlarına İETT seferleri başladı

İstanbul’da günde 62 binden fazla seferle yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiren İETT, İstanbul plajlarına da doğrudan toplu ulaşım hizmeti sunuyor.

Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi şehrin birçok noktasındaki plajlar için günde 1.815 sefer gerçekleşiyor. 

Kilyos, Şile, Florya, Caddebostan, Riva ve Silivri gibi şehrin birçok noktasındaki plajlar için günde 205 otobüs ile 1.815 farklı sefer gerçekleştiriyor. İETT, İstanbul Plajlarına seferlerini artırmayı hedefliyor.

İETT’nin Plaj Hatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

(EMK)

iett İBB halk plajı
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