İstanbul’un 17 ilçesinde kadın destek hattı yaygınlaştırılacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile 17 ilçe belediyesi arasında “Kadın Destek Hattı ve Kadına Yönelik Koruyucu Hizmetler İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokol, kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici hizmetlerin İstanbul genelinde daha etkin ve yaygın şekilde sunulmasını hedefliyor.

Saraçhane’de düzenlenen imza törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, akademisyen Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı ile ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

“Kadınların güvenliği siyasetin üstündedir”

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Silivri’de bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletti. Kadınların yaşam hakkı ve güvenliğinin yerel yönetimlerin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Aslan, bu alanda güçlü bir iş birliği kurmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

İstanbul’daki 39 ilçenin tamamına protokol için resmi davet gönderildiğini hatırlatan Aslan, bugün 17 ilçe belediyesiyle bu iş birliğinin hayata geçirildiğini belirtti. Kadınların can güvenliği ve huzurunun hiçbir siyasi ayrımın konusu olamayacağını ifade eden Aslan, bu çalışmanın tamamen insani ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Kadın Destek Hattı her mahallede daha görünür olacak

Protokol kapsamında İBB bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkçe, Kürtçe, Arapça ile İngilizce hizmet veren Kadın Destek Hattı’nın (444 80 86) daha geniş bir alana ulaştırılması hedefleniyor. Bu sayede şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan kadınların destek mekanizmalarına hızlı ve doğru şekilde erişmesi amaçlanıyor.

Aslan, hattın İstanbul’un tüm mahallelerinde daha görünür hale getirileceğini belirterek, ihtiyaç duyan kadınların günün her saatinde destek alabileceğini ifade etti.

Kadın cinayetlerine dikkat çekti

Konuşmasında son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine de değinen Aslan, hayatını kaybeden Fatmanur öğretmen, öğrenci Hifa İkra ve Semiha’yı anarak bu olayların toplumda derin bir acı yarattığını söyledi. Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Kadınlara sosyal ve ekonomik destek

İBB’nin kadınlara yönelik mevcut hizmetlerine de değinen Aslan; 6284 sayılı kanun kapsamında verilen psikososyal ve hukuki destek, kadın konukevleri, 40 bin TL başlangıç desteği ve altı aylık nakdi yardım gibi uygulamaların kadınların bağımsız bir yaşam kurmasına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca Anne Kart, süt desteği ve “Kızlar Okusun Diye” gibi projelerin de bu sürecin önemli parçaları olduğunu vurguladı.

17 ilçe belediyesi protokolü imzaladı

Konuşmaların ardından iş birliğine katılan belediye temsilcileri alfabetik sırayla kürsüye davet edilerek protokolü imzaladı. Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Tuzla ve Üsküdar belediyeleri protokole imza atan ilçeler arasında yer aldı.

Tören, kadınlara yönelik hizmetlerde kurumlar arası dayanışmanın güçlendirilmesi mesajıyla sona erdi.

(EMK)