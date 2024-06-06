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Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 13:54
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 13:55
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İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda 352 bin 784 sentetik hap bulundu

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda 352 bin 784 sentetik hap bulundu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında, yurt dışından kaçak getirilen ilaçların Ümraniye'de bir adreste bulunduğu, ilaçların buradan da Van'a gönderileceği tespit edildi.

AA’nın haberine göre, İstanbul’daki adrese ve Van'a hareket eden tıra operasyon düzenlendi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adreste ve araçta yapılan aramalarda, ev eşyaları arasına gizlenmiş yeşil ve kırmızı reçetelerle satılan 352 bin 784 sentetik ilaç ve 1120 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AS)

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