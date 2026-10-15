İstanbul’daki sel ile ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınlarında yaşanan can kayıplarına ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını açıkladı.

Bakan, X hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yağışlardan etkilenenlere geçmiş olsun mesajı iletti.

Soruşturmaların olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespit edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Valiliği, Kağıthane Sadabat Parkı yanında bir kişinin cansız bedenin bulunduğunu, böylece yağış nedeniyle yaşanan can kayıplarının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü açıkladı.

(EMK)