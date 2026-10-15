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YT: Yayın Tarihi: 15.10.2026 14:56 15 Ekim 2026 14:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.10.2026 15:00 15 Ekim 2026 15:00
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul’daki sel ile ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı, X hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yağışlardan etkilenenlere geçmiş olsun mesajı iletti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul’daki sel ile ilgili soruşturma başlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınlarında yaşanan can kayıplarına ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını açıkladı.

Bakan, X hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yağışlardan etkilenenlere geçmiş olsun mesajı iletti.

Soruşturmaların olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespit edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Valiliği, Kağıthane Sadabat Parkı yanında bir kişinin cansız bedenin bulunduğunu, böylece yağış nedeniyle yaşanan can kayıplarının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü açıkladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul sel akın gürlek
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