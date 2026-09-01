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YT: Yayın Tarihi: 01.09.2026 12:51 1 Eylül 2026 12:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.09.2026 12:55 1 Eylül 2026 12:55
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul’daki domateslerin yüzde 15’inde mevzuata aykırı pestisit

Greenpeace Türkiye’nin İstanbul’daki beş zincir marketten aldığı 20 domates örneğinin üçünde mevzuata aykırı pestisit tespit edildi. Örneklerin yüzde 70’inde ise PFAS içeren en az bir maddeye rastlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul’daki domateslerin yüzde 15’inde mevzuata aykırı pestisit
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Greenpeace Türkiye, “İçinde Ne Var?” kampanyası kapsamında İstanbul’un Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde bulunan beş zincir marketten domates örnekleri aldı.

Uluslararası akredite bir laboratuvarda incelenen 20 domates örneğinin üçünde, yani yüzde 15’inde mevzuata aykırı pestisit kullanımı tespit edildi.

Mevzuata aykırılık belirlenen üç ürünün ikisinde domateste kullanımı ruhsatsız olan etken maddeler bulundu. Ürünlerin Hal Kayıt Sistemi bilgilerinde “iyi tarım” logolu olarak yer aldığı belirtildi.

Bir başka örnekte ise 31 Aralık 2010’dan bu yana kullanımı tamamen yasak olan Chlorfenapyr etken maddesine rastlandı.

20 örneğin 14’ünde PFAS içeren madde

Greenpeace’in açıkladığı analiz sonuçlarına göre 20 domates örneğinin yedisinde üçten fazla farklı pestisit bulundu.

Çalışmada PFAS içeren pestisitler de incelendi. Greenpeace, 20 örneğin 14’ünde, yani yüzde 70’inde en az bir PFAS içeren madde tespit edildiğini bildirdi.

Örneklerin yalnızca birinde herhangi bir pestisit izine rastlanmadı.

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Greenpeace market zincirlerine dört başlıkta çağrı yaptı

Greenpeace Türkiye, analiz sonuçlarının ardından market zincirlerinin pestisit politikalarını değerlendiren bir “Market Karnesi” de hazırladı.

Kuruluş, organize perakende zincirlerinden şu dört başlıkta adım atmasını istedi:

  • Taze meyve ve sebze tedarik zincirinde şeffaflığın sağlanması,

  • Birden fazla pestisitin bir arada bulunmasından kaynaklanan “kokteyl etkisine” karşı önlem alınması,

  • Pestisit kalıntı limitlerinin daha sıkı hale getirilmesi,

  • Zehirsiz ve ekolojik üretime geçişte çiftçilerin ekonomik ve teknik olarak desteklenmesi.

Greenpeace ayrıca bağımsız laboratuvar denetimlerinin standartlaştırılmasını ve sonuçların kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

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Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, pestisitsiz gıdaya erişimin bir hak olduğunu belirterek, büyük market zincirlerinin ürünleri düzenli olarak analiz ettirebilecek altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Özyer, kampanyanın bundan sonraki aşamasında gıda tedarik zincirinde önemli bir belirleyici konumda bulunan organize perakende şirketlerine odaklanacaklarını ifade etti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
pestisit pestisit kullanımı domates Greenpeace türkiye
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