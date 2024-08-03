İstanbul’daki adliye saldırı: 19 kişi hakkında hapis talebi

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adliyesi’nin polis kontrol noktasına 6 Şubat’da düzenlenen ve iki saldırgan Pınar Birkoç ile Emrah Yayla’yla birlikte bir sivilin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Savcılık 19 kişi hakkında iddianame hazırladı. İddianameye göre polis, Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’u adliyenin D blok kapısına yaklaştıkları sırada durdurdu. Bunun üzerine Birkoç polislerin yüzlerine biber gazı sıktı, bu sırada Yayla polise ateş etmeye başladı. Ancak ilk atışında silah ateş almadı.

Polislerden birinin adliye binası istikametine diğerinin C blok istikametine doğru koşmaya başlaması üzerine Yayla ve Birkoç, C blok istikametine doğru koşan polislere ateş etti. Bu sırada Dilfiraz Karataş isimli sivil bir yurttaş hayatını kaybetti.

C blok önündeki nöbet kulübesinde bulunan polislerin saldırıya karşılık vermesiyle Yayla ve Birkoç öldürüldü. Saldırı kapsamında polis 90’dan fazla kişiyi gözaltına aldı. 19 kişi hakkında da savcılık iddianame hazırladı. İddianamede Pınar Birkoç’un ablaları Necmiye Birkoç ile Nejla Birkoç da var.

Savcılık ikisiyle beraber firari şüpheliler Zerrin Sarı, Seher Demir, Musa Aşoğlu, Fehriye Erdal ile şüpheliler, Ayten Öztürk, Diyar Ersoy, Elif Ersoy, Ercan Güneş, Gamze Eroğlu, Hakan İnci, Hasan Karapınar, Meryem Özsöğüt, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Oktay Kelebek, Seda Şaraldı, Seher Adıgüzel ve Ulaş İnci’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ayrı ayrı 7’şer yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istiyor.

Yargılama 31 Ekim’de İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi’nce başlayacak.

İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırı

(HA)