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Yayın Tarihi: 6 Kasım 2023 18:30
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2023 21:19
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İstanbul’da YÖK protestoları: "Mücadelemiz sürecek"

YÖK’ün 42. kuruluş yıldönümü Beyazıt Meydanı’nda üniversiteliler tarafından yapılan iki ayrı eylemle protesto edildi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

İstanbul’da “Üniversite Öğrencileri” ve “Gençlik Örgütleri”, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 42. kuruluş yıldönümünü bugün Beyazıt Meydanı'nda yaptıkları açıklamalarla protesto etti.

“Üniversite Öğrencileri” tarafından saat 14.00’da yapılan eylemde, “Yurtlarda KYK’ye, üniversitelerde YÖK’e rağmen yaşayacağız, yaşatacağız” ve “Katil KYK” yazılı pankartlar açıldı.

Grup adına yapılan açıklamada, YÖK’ün “özerk-demokratik üniversite mücadelesini bastırmak ve üniversiteleri siyasal iktidarın neoliberal politikaları aracılığıyla birer ticarethaneye dönüştürmek” amacıyla kurulduğu belirtildi.

“YÖK’ün geride bıraktığı 42 yıllık tarihi, üniversitelerdeki bilimsel ve özgür düşünceyi kırıma uğratma, hak ve özgürlükler için mücadele eden öğrencileri bastırma tarihidir” diyen üniversiteliler, açıklamada ayrıca bugün yaşadıkları ‘yakıcı’ sorunlara da dikkat çekti.

Yemekhane zamlarına, barınma sorunlarına, geleceksizliğe tepki gösteren üniversiteliler, “Başta YÖK olmak üzere üniversite mücadelesini bastırmaya çalışanlara inat üniversitelilerin nitelikli barınma mücadelesi büyümeye devam ediyor, mücadele sürüyor” dedi.

Fotoğraf: Öğrenci Kolektifleri/X

“Ölmeye değil yaşamaya geldik”

Beyazıt Meydanı’ndaki bir diğer YÖK protestosu ise “Gençlik Örgütleri” imzasıyla saat 16.00’da yapıldı.

“Yaşamlarımızın çalınmasına izin vermeyeceğiz - Haklarımız, özgürlüğümüz ve geleceğimiz için mücadeleye” yazılı pankart açan üniversiteliler, sık sık “YÖK, polis, medya bu abluka dağıtılacak”, “Katledilen gençler isyanımızdır”, “Ölmeye değil yaşamaya geldik”, Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim” sloganları attı.

Grup adına yapılan açıklamada, “Kurulduğu günden bu yana YÖK, üniversitelerin anti-bilimsel ve dinci-gerici uygulamalar ile eğitimin niteliksizleştirilmesinde, neoliberal saldırıların hayata geçirilmesinde, sermaye ve hükümetlerin arka bahçesi haline getirilmesinde özel bir rol oynadı” denildi.

Üniversiteliler ayrıca, bugün yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal krizlerin doğrudan gençliği etkisi altına aldığını belirtti, barınma sorunu ve geleceksizleştirilme konularına değindi.

“Eğitimde fırsat eşitliği gün geçtikçe daha da derinleşiyor. Parası olanın okuyabildiği parası olmayanın ise koyu bir geleceksizliğe sürüklendiği, eğitimden dışlandığı bir tablo daha da belirginleşiyor” diyen üniversiteliler, yaşananlar karşısında mücadeleyi büyüteceklerini kaydetti.

(AD)

yükseköğretim kurulu YÖK üniversiteli öğrenciler gençlik örgütleri
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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