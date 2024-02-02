İstanbul’da yaşayan her dört mühendisten biri yurtdışına gitmek istiyor

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, 30 bin üyesinin sorunlarını tespit etmek, çözüm üretmek ve bu konuda yapılması gereken çalışmalara işaret ederek proje geliştirmek üzere her sene araştırma yapıyor.

İlki 2021’de gerçekleştirilen araştırmanın dördüncüsünü bu sene 1.121’i faal, 405’i emekli, 95’i iş arayan mühendis ve 89’u mühendislik öğrencisi olmak üzere 1.710 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. “İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması 2024” adıyla da raporlaştırdı.

Mühendislerin yüzde 26,1’i ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor

Ankete katılan mühendislerin yüzde 88,7’si mevcut ülke ekonomisini kötü bulduğunu belirtti.

Yüzde 26,1’i barınma, beslenme, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

MMO bu konuda “Ülkenin mevcut koşulları; pandemi süreci, deprem ve kesintisiz süren ekonomik kriz ile birlikte emek süreçlerinde yaşanan değişime bağlı olarak mühendislerin de mesleki ve sosyal alanda yaşadığı dönüşümler ivmesini arttırarak devam ediyor. Mühendislik bilimleri ve mesleğinin maruz kaldığı itibarsızlaştırma ve değersizleştirme ile işsizlik ve güvencesizleşme sorunları tüm ciddiyetiyle önümüzde” yorumunu yaptı.

‘Adalet ve hukuk’ sorunların başında geliyor

Araştırmada mühendisler Türkiye’deki en önemli sorunun ‘adalet ve hukuk’ olduğu düşündüklerini söyledi. Bu sorun 3 yıldır yapılan tüm anketlerde birinci sıradaki yerini koruyor.

Eğitim ve ekonomi sorunlarına ise yine 3 yıllık dönem boyunca ikinci ve üçüncü sıralarda yer verildiği görülüyor.

Doğal afet gerçeği unutuluyor mu?

MMO’nun 6 Şubat depremleri sonrası yaptığı araştırmada en önemli sorunlardan birisi olarak görülen ‘doğal afetlerin’ payı yüzde 61,7’den yüzde 54,4’e düştü.

MMO buna karşılık “Yüzde 7’den fazla bu düşüş bizlere doğal afet gerçeğinin unutulmaya yüz tuttuğunu göstermektedir” dedi.

Ayrıca mühendislerin yüzde 96,9’u Türkiye’nin doğal afet politikasını yeterli bulmadığını ifade etti. Yüzde 40,2’si ise buna rağmen olası İstanbul depremi için hazırlık yapmadığını düşündüğünü belirtti.

Ekonomik durum genç mühendisleri ülkeden uzaklaştırıyor

MMO’nun 2022 araştırması hem İstanbul’dan hem Türkiye’den uzaklaşma isteğinin büyük oranda arttığını göstermekteydi.

Bu yükseliş deprem ve yaşanan mekânlara güvensizlikle birlikte daha da arttı. İstanbul’dan ayrılıp farklı bir şehre veya farklı bir ülkeye taşınmak isteyenlerin oranı yüzde 55 iken 18-31 yaş arası katılımcılarda bu oran yüzde 67,94 oldu.

Katılımcıların yüzde 82,2’si ekonomik durumdan kaynaklı olarak ülke değiştirmek istediklerini belirtti.

Eğitim kalitesi düşmeye devam ettikçe meslek itibarı kayboluyor

Mühendislerin yüzde 91,1’i üniversitelerde eğitim alan öğrenci sayısının ihtiyaç fazlası olduğunu belirtirken, yüzde 75,8’i ise üniversitelerde verilen eğitim kalitesinin düşük olduğunu söyledi.

Mühendislerin yüzde 78’i son 10 yılda meslek itibarının azaldığını belirtti. Bu oranda geçtiğimiz yıla oranla 5 puanlık artış söz konusu.

Yoksulluk sınırının altında maaş

Ankete katılan mühendislerin yüzde 71,9’u yoksulluk sınırı olan 47 bin 9 TL’nin altında ücret aldığını beyan etti.

Yaş gruplarına göre son 1 yılda gelir değişimi incelendiğinde 18-50 yaş arası grupta katılımcıların yüzde 58,96’sı (2023’te yüzde 48,83’di) gelirlerinde resmi enflasyona karşı azalma olduğunu aktardı. Bu oran 50 yaş üstü katılımcılarda yüzde 67,28 oldu.

Barınma da sorun trafik de

2022’de kira ile ilgili sorunlar yüzde 16 oranıyla nispeten alt sıralarda yer alırken, bu yıl barınma sorunu nedeniyle şehri terk etme motivasyonu yüzde 30’a yaklaştı.

Araştırmaya geçen yıl eklenen ‘doğal afetler nedeniyle şehir değiştirme isteği’ bu yıl bir sıra geriledi. Trafik sorununun ardından yüzde 51,8 ile üçüncü sırada yer aldı.

Emekliler çalışmaya devam ediyor

Araştırmaya katılan emekli mühendislerin sadece yüzde 3,7’si emekli maaşı ile geçinebildiğini belirtirken, yüzde 96,3’ü emekli maaşı ile geçinmekte zorluk yaşadığını söyledi.

Emekli mühendislerin yüzde 79,8’i emekli olduktan sonra da değişen sürelerde çalışma hayatına devam ettiğini aktardı.

Kadın mühendisler iş ve aile yaşamını birlikte yürütmekte zorlanıyor

MMO araştırmasına bu yıl kadın mühendislere yönelik sorular ekledi.

Anket, erkeklerin yüzde 32’sinin, kadınların yüzde 40’ının 12 aydan daha uzun süredir iş aradığını ortaya koydu. 6 aydan daha uzun süre iş arayanların oranı ise yüzde 48,4 olarak ölçüldü.

Ayrıca ankete katılan kadın mühendislerin yüzde 55’ten fazlası işyerlerinde cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyete dayalı önyargılara maruz kaldıklarını belirtti. Ancak yüzde 30’u da iş yerinde herhangi bir problem yaşamadığını ifade etti.

Ayrıca kadın mühendislerin yüzde 87,7’si iş yaşamı ve aile yaşamını birlikte yürütmekte zorlandıklarını aktardı.

Araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz

(HA)