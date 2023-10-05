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Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 09:02
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 09:04
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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 104 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda 104 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/istanbulda-uyusturucu-operasyonu-104-gozalti.jpg
Fotoğraf: AA arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamasına göre, operasyonda 3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, skunk*, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi.

Operasyonda 104 kişi gözaltına alındı.

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TIKLAYIN - Mahpusların üçte biri uyuşturucu suçlarından cezaevinde

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

TIKLAYIN - “Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranı yüzde 3,1”

* Skunk: Esrarın hammaddesi hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen, esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olan bir uyuşturucu madde. Beyin üzerinde çok şiddetli etkilere sahip olan skunk, birçok hastalığa yol açtığı gibi ölüme de neden olabiliyor. Kaynak

(AS)

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