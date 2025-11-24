İstanbul’da “Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı” düzenlenecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 6-7 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da uluslararası bir konferans gerçekleştirecek.

İstanbul’da Cem Karaca Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinlik, 4 oturum şeklinde olacak ve Kapanış Forumu ile son bulacak. Konferansta, Kürt sorununun çözümü kapsamında başlatılan Barış ve Demokratik Toplum Süreci ve dünya deneyimleri tartışılacak.

"Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı" adıyla gerçekleştirilecek konferansa, Bask, Güney Afrika, Sinn Fein, Birleşik Krallık, Kazakistan ve Belçika’dan birçok ismin katılması bekleniyor.

Konferans’ta çatışma ve çözüm deneyimlerinin yanı sıra demokratikleşmenin adımları ile yeni toplumsal sözleşmenin nasıl olması gerektiği konuları da gündeme gelecek. İki gün sürecek konferansta konuşmacıların yanı sıra uluslararası düzeyde katılımcılar ve gazeteciler de davet edilecek.

Konferansın açılış konuşmaları DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Veysi Aktaş tarafından yapılacak. Cengiz Çandar, Gültan Kışanak, Ebru Günay ve Eren Keskin’in moderatörlüğünde yapılacak konferansın programı şöyle:

Program

Birinci Gün – 6 Aralık 2025 (Cumartesi)

Açılış

09:30 – 10:00: Kayıt ve Karşılama

10:00 – 10:30: Açılış Konuşmaları

DEM Parti Eş Genel Başkanı

Veysi Aktaş

Oturum I: Toplumsal Barış Perspektifleri – 10:30 – 13:00

Moderatör: Cengiz Çandar – DEM Parti Diyarbakır Milletvekili

Kürt sorununun çözümü ve Toplumsal Barış İçin Abdullah Öcalan’ın Rolü ve “umut hakkı” – (Özgür Erol – Hukukçu ve İmralı Heyeti Üyesi)

Barış Hukukunun İnşasında Liderliğin Rolü – (Av. Mohamed Bhabha – Eski Senatör ve Parlamento Anayasa Komisyonu Başkanı, Güney Afrika)

Türkiye’de Toplumsal Barışın ve Kalıcı Çözümün Bölgesel ve Küresel Denklemde Olası Etkileri

Toplumların barış ve gelecek vizyonu: Birlikte Yaşam ama Nasıl?

Oturum II: Çatışma Çözümlerinde Deneyimler – 14:00 – 17:30

Moderatör: Gültan Kışanak

Bask Deneyimi – (Igor Zulaika – Bask Meclisi Milletvekili ve Bildu Uluslararası İlişkiler Koordinatörü)

Kuzey İrlanda deneyimi – (Sinn Fein’den katılım)

"Katalonya-İspanya Müzakeresi: Asimetrik Çatışmalardan Dersler" – (Katalonya’dan katılım)

Çatışmasızlığın Kalıcılaştırılması ve Barışın Sağlanmasında Uluslararası Katkı Deneyimleri – Georges Dallemagne – Belçikalı Parlamenter)

Toplumsal Barışı Cezaevlerine Taşımak: Cezaevi Rejimini Dönüştürmek İçin Nasıl Bir Yol Haritası? – Azime Işık

İkinci Gün – 7 Aralık 2025 (Pazar)

Oturum III: Ulus Devlet’ten Demokratik Ulus’a – 10:00 – 13:00

Moderatör: Ebru Günay (DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı)

Anayasal vatandaşlık, yurttaşlık ve kimlik tanımları ışığında yeni bir toplumsal sözleşme – Orhan Gazi Ertekin

"Demokratik Bir Ulus İnşasında Tarihsel Deneyimlerin Önem" – Prof. Dr. Mohamed

Refaat – (Mısır Damanhour Üniversitesi, Modern ve Çağdaş Tarih Profesörü, Eski Fakülte Dekanı)

Merkeziyetçiliğe Karşı Yerel Demokrasinin Güçlendirilmesi ve Hegemonik İlişkilere Karşı Mücadele

Hakikat için Basın Özgürlüğü, Barışın Dili ve Söylem – Nadire Mater (Gazeteci)

Oturum IV: Özgürlük, Barış ve Gelecek Perspektifi – 14:00 – 16:30

Moderatör: Eren Keskin (İnsan Hakları Derneği Eski Eş Başkanı)

"Uluslararasılaşan Kürt Meselesini İktidar-Toplum Çelişkisi Üzerinden Aşabilmek Mümkün mü?"

"Sınır Aşan Emek Mücadelesini Bölgesel ve Küresel Barışın Dinamiğine Dönüştürmenin İmkanları" – Simon Dubbins – UNITE the Union Sendikası (Birleşik Krallık) Uluslararası İlişkiler Direktörü

"Avrupa’nın Kürt Meselesini Algılama Biçimini Dönüştürmek: Özgürlük ve Barış Perspektifini Bireysel Haklardan Kolektif Haklar Zeminine Taşımak"

Öcalan’ın Manifestosu: Barış ve Demokratik Toplum Perspektifi – (Haydar Ergül – Demokratik Modernite Dergisi Editörü)

Kapanış Forumu: Barış İçin Ortak Deklarasyon – 16:45 – 18:00

Forum

Sonuç Bildirgesinin Okunması

(AB)