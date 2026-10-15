İstanbul’da sel baskınları: 2 kişi hayatını kaybetti, 595 kişi mahsur kaldı, 8 bin 515 ihbar alındı

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Fatih Balat'ta özel bir otopark araç girişinde biriken suya basması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki evladımıza ve Sarıyer Dereboyu Caddesi'nde suya düşen 34 yaşındaki vatandaşımızı ne yazık ki kaybettik" dedi.

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Aslan konuşmasının öne çıkan başlıklar şöyle:

“İstanbullumuz son yılların en şiddetli yağışlarından biri ile karşı karşıya kaldı. AKOM verilerimize göre bazı bölgelerimizde metrekareye 130 ila 273,1 kilogram arası yağış düştü. Beykoz'da metrekareye 273,1; Sarıyer'de 208,1 kilogram; Eyüpsultan'da ise 202,8 kilogram yağış ölçüldü. Diğer ilçelerimizde yağış miktarı 35 ila 120 kilogram arasında gerçekleşti. Gece boyunca Anadolu Yakası'nın bazı çevrelerinde metrekareye 45 kilogram civarında yağış düştü.

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Dalgıç pompa kullandı

8 bin 392 çalışma arkadaşımız, 2 bin 246 araç ve iş makinemizle gece boyunca aralıksız çalıştık. Bu sabah da çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Zabıta birimlerimiz; Park ve Bahçeler, İETT, Metro ve İstanbul'un bütün birimleri koordinasyon içinde görev yapıyor. İstanbul Valiliğimiz ve devletin bütün kurumlarıyla yakın iş birliği içindeyiz. Su tahliye çalışmalarında yüzlerce motopomp ve dalgıç pompa kullandık. Ekiplerimiz gelen ihbarlara müdahale etmek için gece boyunca sahada görev yaptılar.

Toplu taşıma 24 saat çalışacak

Yağışların başladığı andan bu sabaha kadarki süreçte şu an itibarıyla 8 bin 515 ihbar aldık. Önceliğimiz tabii ki her zaman insan hayatı oldu. İstanbul genelinde mahsur kalan 595 vatandaşımızı ekiplerimiz tahliye ettiler. Özellikle Göktürk, Kemerburgaz ve Ayazağa bölgelerinde dere seviyelerinin yükselmesi nedeniyle iş yerlerinde, okullarda, konutlarda ve çeşitli tesislerde mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaştık. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaç duyanlarını tesislerimizde misafir ettik.

Toplu ulaşımın aksamaması için de gerekli tedbirleri aldık. İETT seferlerinde yaşanan sorunlar giderildi. Metro hatlarında yaşanan sorunlar giderildi ve şu an metro hatlarında ulaşım kesintisiz sağlanıyor. Sadece teleferik hatlarımız şu an itibarıyla hava koşulları nedeniyle kapalı tutuluyor. Yine vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için metro seferlerimizi gece saat 02.00'ye kadar devam ettik. Metrobüs seferlerimiz sabaha kadar 24 saat kesintisiz olarak sürüyor.

İstanbul bir afetle karşı karşıya

Son 45 yılın dediğim gibi en yüksek yağışı alındı. Bir afetle karşı karşıya İstanbul kaldı. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ekipleri, AFAD, Valiliğimiz, tüm devletimizin kurumları, Emniyet, Jandarma birlikte hareket ederek tarihinin en yüksek yoğun yağışını aldığı dönemde maalesef iki can kaybımız var; keşke onlar da olmasaydı, bizi çok üzdü. Ama İstanbul'da bunun dışında ağır bir süreçle karşı karşıya kalmamak için tüm ekiplerimiz büyük bir mücadele verdi. Yağışlar büyük ölçüde sona ermiş olsa da özellikle dere yataklarında, su baskını yaşanan alanlarda, alt geçitlerde ve toprak kayması riski bulunan bölgelerde tehlike tamamen ortadan kalkmış değil."

(FY)