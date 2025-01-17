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HABER
Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 12:06
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 14:50
2 dk Okuma

İstanbul’da sahte içkiden ölen kişi sayısı 38'e yükseldi

Valilik açıklamasına göre, 2024 yılı içinde kent genelinde 302 ton sahte alkol ele geçirildi. Yılbaşından bu yana ise 29 ton sahte alkolün yakalandığı, 64 işletmenin ruhsatının iptal edilerek kapatıldığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu görsel, çeşitli içki şişelerinin yer aldığı bir düzenlemeyi göstermektedir. Şişeler sıralı bir şekilde dizilmiş ve mavi kapaklar dikkat çekmektedir. Şişelerin bazıları net bir şekilde görünürken, arka plandaki şişeler bulanıktır, bu da görüntünün ön plana odaklandığını göstermektedir. Şişelerin etiketsiz veya boş olduğu izlenimi vardır, bu da görselin sahte içki üretimi veya buna ilişkin bir konuyla bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir. Arka planda diğer şişeler ve farklı renkte kapaklar da seçilmektedir. Görsel, içki tüketimi, üretimi veya sahte içkiyle ilgili bir durumu yansıtıyor olabilir.
Fotoğraf: AA

İstanbul’da sahte içki nedeniyle ölümler sürüyor. Son 4 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 38’e yükseldi. 46 kişinin tedavisi sürerken, 8 kişi de taburcu edildi.

Hastanelere yoğun başvuru ve kritik durumlar

Son 96 saatte sahte içki zehirlenmesi nedeniyle 92 kişi hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 47’si hastanede tedavi altına alınırken, 27’sinin solunum cihazına bağlı şekilde tedavisi devam ediyor. Hastalardan biri tedaviyi reddederken, ikisinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği açıklandı.

4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Valiliği, sahte içkiyle mücadele kapsamında 1 Ocak’tan bu yana süren operasyonlarda 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden 4’ü ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı, 3’ü serbest bırakıldı. 8 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

64 işletmenin ruhsatı iptal edildi

Valilik açıklamasına göre, 2024 yılı içinde kent genelinde 302 ton sahte alkol ele geçirildi. Yılbaşından bu yana ise 29 ton sahte alkolün yakalandığı, 64 işletmenin ruhsatının iptal edilerek kapatıldığı belirtildi.

“Vergileri artırmak, halkı kaçak ve sahte içki tüketmeye itiyor”
“Vergileri artırmak, halkı kaçak ve sahte içki tüketmeye itiyor”
17 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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/haber/son-69-gunde-92-kisi-sahte-ickiden-oldu-236116
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