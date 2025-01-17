İstanbul’da sahte içki operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği sahte içki operasyonunda 32 bin 862 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, sahte alkollü içki üretimi ve kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışmada, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz ilçelerinde tespit edilen adreslere, iş yerlerine ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda:

32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol,

227 şişe sahte içki,

Sahte içki üretiminde kullanılan damıtma makineleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kalan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, sahte alkollü içkilerin halk sağlığına ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu tür operasyonların devam edeceğini ifade etti. Ele geçirilen sahte içki ve ekipmanların imha edileceği açıklandı.

(EMK)