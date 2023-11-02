İstanbul’da operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında bu sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla 11 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre operasyon, PKK’ye yönelik.



Kentteki 10 ilçede 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, evlerdeki aramalarda dijital materyallere de el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (TY)