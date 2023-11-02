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Yayın Tarihi: 2 Kasım 2023 10:54
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 10:58
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İstanbul’da operasyon: 11 gözaltı

Kentteki 10 ilçede 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/02/istanbulda-operasyon-11-gozalti-1.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında bu sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla 11 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre operasyon, PKK’ye yönelik.

Kentteki 10 ilçede 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, evlerdeki aramalarda dijital materyallere de el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (TY)

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