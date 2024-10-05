İstanbul’da öldürülen iki kadın için eylem çağrıları

İstanbul’un Fatih ilçesinde dün (4 Ekim) Semih Çelik (19) adlı failin, intihar etmeden önce saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan'da Ayşenur Halil (19) ve Fatih'te İkbal Uzuner (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi.

Polis ekiplerinin, Eyüpsultan'da ve Edirnekapı surlarında yaptığı incelemelerin ardından İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kadınların cenazeleri bugün aileleri tarafından ATK’den alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü öldürülen kadınlarla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 04.10.2024 tarihinde Fatih ilçesinde bulunan surlardan atlamak suretiyle meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak; yapılan çalışmalarda; S.Ç.(19) isimli şahsın surlardan atlayarak intihar ettiği, intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde A.H.(19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U.(19) isimli kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

“Erkek şiddetinin bahanesi olmaz”

Öldürülen kadınlarla ilgili açıklama yapan kadın örgütleri ve feministler, bugün farklı kentlerde eylem çağrısında bulundu. Çağrılardan bazıları şöyle:

Kadınlar Birlikte Güçlü: “Öfkeliyiz, artık yeter. Erkek şiddetinin bahanesi olmaz! Cezasızlık politikalarına ve erkek şiddetine karşı tüm kadınları ses çıkarmaya çağırıyoruz. Bu akşam saat 20.00'da Taksim Tünel'deyiz!”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: “Katillere, tacizcilere, cezasızlığa son. Taksim’de serbest bırakılan cinsel saldırı faillerine, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in vahşice öldürülmesine karşı yarın saat 17.00’de Edirnekapı surlarında buluşalım.”

Mersin Kadın Platformu: “Bugün katilleri, tecavüzcüleri, tacizcileri koruyan, cezasızlık politikalarıyla ödüllendiren erkek devlete karşı isyanımız ve öfkemizle sokaktayız! İstanbul'da ve Mersin’de katledilen kadınlar için 18.00'da Kushimoto'dayız!”

Kadın Savunması: “Erkek şiddetinin bahanesi olmaz. Kadınların öldürülmediği bir yarın için birlikte yürüyelim. Bugün (5 Ekim) 19.00 Kolej Metro (Ankara).”

İzmir: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önü, saat 18.30.

Bursa: Fomara Meydanı, saat 19.00.

Antalya: Attalos Heykeli önü, saat 18.30.

Eskişehir: Kanatlı AVM önü, saat 18.00.

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“Defalarca şikâyette bulunuldu”

Öte yandan, öldürülen kadınlardan İkbal Uzuner'in akrabası olduğunu söyleyen biri Instagram hesabından paylaştığı gönderide, Uzuner’in fail hakkında defalarca şikâyette bulunduğunu; ancak hiçbir sonuç alamadığını söyledi:

"Son bir yıldır aralıksız kafaya takmış, peşini bırakmıyordu. Onun yüzünden babası İkbal’ı okuldan aldı, açıköğretime kaydettirdi. Defalarca şikâyette bulunulmasına rağmen bir ceza almadı. Çocuğun babası bile çocukla mahkemelikti. Babası bile kaç defa şikayette bulundu. Surlara çıkarılırken çığlıklarını duyan kimse ses çıkarmadı. Acımız büyük, kimse bilip bilmeden konuşmasın.” (TY)

