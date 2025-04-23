İstanbul’da okullar ve üniversiteler iki gün tatil edildi

İstanbul’da, merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından okullar ve üniversiteler iki gün tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin ise iki gün süreyle idari izinli sayılacağı açıklandı.

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler: Biri 6.2 büyüklüğünde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah.”

Üniversiteler de tatil edildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul’daki devlet ve vakıf üniversitelerinin iki günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da meydana gelen deprem nedeniyle çok şükür ki üniversitelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. İstanbul’daki tüm yükseköğretim kurumlarımız Perşembe ve Cuma günü tatil edilmiştir. Tüm milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum,” dedi.

Valilikten 'idari izin' açıklaması

İstanbul Valiliği de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime iki gün ara verildiğini, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Açıklamada, “Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır,” denildi.

(VC)