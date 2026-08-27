İstanbul’da okullar açılırken ulaşımda neler değişecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), okulların açılmasıyla birlikte kentte beklenen trafik yoğunluğuna karşı alınacak önlemleri görüştü.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapılan toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İBB ve ilgili meslek örgütlerinin hazırladığı ulaşım eylem planı paylaşıldı.

10 saat ücretsiz ulaşım

Plana göre, 14 Eylül Pazartesi günü 06.00 ile 16.00 arasında İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İETT, metrobüs ve Metro İstanbul hatlarına da 3 bin 665 ek sefer konulacak. Ek seferlerle yaklaşık 790 bin kişinin toplu taşımaya yönlendirilmesi hedefleniyor.

Okulların açıldığı gün yaklaşık 18 bin servis aracının trafiğe çıkması, 300 bin öğrencinin de servislerle taşınması bekleniyor.

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Okul çevrelerinde denetim

Okulların çevresindeki sinyalizasyon sistemleri ve yaya geçitlerinin bakım ve onarım çalışmaları eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanacak.

Okul servisleri, sürücüler ve rehber personel de denetlenecek. Servislerde kapasitenin üzerinde öğrenci taşınmasına izin verilmeyecek; öğrencilerin belirlenen noktalar dışında araçlardan indirilmemesi ve bindirilmemesi sağlanacak.

Servis sürücülerinin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgeleri İBB sistemi üzerinden kontrol edilecek.

3 bin 151 polis görev yapacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, okul çevreleri ve belirlenen bölgelerde 808 noktada bin 496 ekip ve 3 bin 151 personelle görev yapacak.

Trafik açısından kritik görülen 478 noktada ise 866 personel bulunacak. Maddi hasarlı kazalara müdahale için 33 çekici hazır tutulacak.

Jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerindeki okul çevrelerinde ve servis güzergahlarında denetim yapacak.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı ise 111 ekip ve 231 personelle okul çevrelerinde çalışacak. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sekiz çekici görevlendirilecek.

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Yol çalışmalarına bir hafta ara

Okulların açıldığı hafta trafik yoğunluğunu artırabilecek yol bakım ve altyapı çalışmalarına ara verilecek.

Sürdürülmesi zorunlu olan çalışmalar ise 22.00-05.00 saatleri arasında yapılacak. Acil durumlar için 24 saat görev yapacak ekipler hazır tutulacak.

İBB ve eğitimle ilgili kurumların temsilcileri, eğitim öğretim yılının başlamasının ardından üç gün boyunca Ulaşım Yönetim Merkezi ve AKOM'da görev yapacak. İstanbul trafiği kameralar aracılığıyla izlenecek ve yoğunluk yaşanan bölgelere ekipler yönlendirilecek.

Adalar'daki 60 elektrikli araç için uzatma çıkmadı

UKOME toplantısında Adalar'da kullanılan ve tescil süresi 30 Temmuz'da sona eren 60 elektrikli aracın durumu da ele alındı.

Araçların tescil süresinin 30 Eylül 2027'ye kadar uzatılması teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına İBB Personel Kart kapsamında düzenleme yapılmasına ilişkin teklif ise oybirliğiyle kabul edildi.

(NÖ)