İstanbul’da metro arızası

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı. Gecikme nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı.

Metro İstanbul, arızayı sosyal medyadan duyurdu ancak henüz detaylı açıklama yapmadı.

Metro İstanbul Destek hattından bir yolcunun şikayetine şu yanıt verildi:

“Yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerimizde meydana gelen gecikmeden dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Arıza en kısa sürede giderilmiş ve seferlerimiz normale dönmüştür. İyi günler dileriz.”

Seferler 09:15 sıralarında yeniden normal olarak yapılmaya başladı.

(AB/Mİ)