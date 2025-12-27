ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
27 Aralık 2025 16:15
 27 Aralık 2025 17:39
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul'da Kurdish Rock Fest

Festivalde Avna, Babetna, Bajar, Ferec, Ferit Sevim, Jan Axîn, Kalê Badî, Kerem Sevinç, Mirady, Ozan Irmak ve Tara Mamedova sahne alacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul’da Kurdish Rock Fest

Kürt rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getirecek Kurdish Rock Fest, 1 Şubat 2026 Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek.

Festival, saat 19.00’da Taksim Fitaş Pasajı 5. Kat’ta müzikseverlerle buluşacak.

Festivalde Avna, Babetna, Bajar, Ferec, Ferit Sevim, Jan Axîn, Kalê Badî, Kerem Sevinç, Mirady, Ozan Irmak ve Tara Mamedova sahne alacak.

Etkinlik kapsamında Defistanbul ile Gizem Topal ve dans ekibi de performans sergileyecek.

Biletler çeşitli çevrimiçi satış platformları üzerinden temin edilebiliyor. (TY)

İstanbul
Kürtçe rock Kurdish Rock Fest bajar Babetna Tara Mamedova Ferit Sevim
