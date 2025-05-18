İstanbul’da kitlesel ‘Nakba’ eylemi

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye ile birçok emek ve meslek örgütü, siyasi parti, demokratik kitle örgütü ve gençlik örgütünün yer aldığı Filistin Eylem Komitesi’nin çağrısıyla, yüzlerce kişi dün (16 Mayıs) Sirkeci Büyük Postane önünde bir araya geldi.

Filistin Eylem Komitesi’nin Türkçe, Arapça ve İngilizce “Nakba bitecek, Filistin özgürleşecek” pankartının arkasında toplanan gruplar, kendi pankartlarını da taşıyarak Büyük Postane önünden sloganlarla Eminönü Meydanı’na yürüdü.

Yürüyüş boyunca sık sık “Direnen Filistin özgürleşecek”, “Limanları kapat, sevkiyatı kes”, “Siyonizm’e geçit yok, İsrail’e ambargo”, “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları atıldı.

Arapça “felaket” anlamına gelen Nakba, 1948 Arap-İsrail savaşı sırasında Filistinlilerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesini ve mülksüzleştirilmesini ifade ediyor. 15 Mayıs 1948’de en az 800 bin Filistinli topraklarından koparıldı. Daha sonra İsrail ordusu adını alacak Siyonist milis örgütleri katliam yaparak en az 15 bin Filistinliyi öldürdü ve en az 400 Arap köyünü haritadan sildi.

Eminönü Meydanı’nda yapılan üç dilli açıklama, Türkçe olarak Gül Aslandoğan, Arapça olarak Enes Erdem ve İngilizce olarak Lina Boukhobza tarafından okundu.

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Nakba, 77 yıldır sürüyor

Açıklamada, 1948’de başlayan Nakba’nın; emperyalist devletlerin sınırsız askeri ve siyasi desteği, bölgedeki rejimlerin işbirliği ve uluslararası kurumların etkisizliği eşliğinde 77 yıldır kesintisiz biçimde sürdüğü ve bugün soykırım noktasına ulaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 19 aydır devam eden saldırılara dikkat çeken Filistin Eylem Komitesi, “İşgal devleti, Gazze Şeridi’ni tamamen ele geçirmek üzere sınırsız bir şiddet uygularken; en büyük hamisi ABD, 2 milyondan fazla Filistinlinin Gazze’den sürülmesini bir ‘çözüm’ olarak masaya getiriyor,” dedi.

Söz konusu planı, “Filistin’de 77 yıldır devam eden etnik temizlik girişimlerinin yeni bir aşaması” olarak nitelendiren Komite, “Bu plan, Filistin halkının çıkarlarını gözettiğini iddia eden Türkiye’deki kimi çevrelerce ‘hicret’ adı altında normalleştirilmeye çalışılıyor,” ifadelerini kullandı.

İsrail’e ambargo çağrısı

Komite, Filistin direnişinin sesini meydanlara taşımaya devam edeceklerini, İsrail’e “karadan, denizden ve havadan” ambargo uygulanması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek şu talepleri sıraladı:

Türkiye topraklarından soykırıma giden petrol akışının durdurulması,

Türkiye karasularının ve limanlarının, soykırıma askeri ve lojistik destek taşıyan gemilere kapatılması,

Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere, Siyonizm’e hizmet eden tüm emperyalist üslerin kapatılması.

Komite, “Bu hedefler doğrultusunda var gücümüzle çalışacağız ve söz veriyoruz: Ayşenur Ezgi Eygi’nin çaktığı kıvılcımı büyüteceğiz!” diyerek açıklamayı sonlandırdı.

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(VC)