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YT: Yayın Tarihi: 15.09.2026 12:02 15 Eylül 2026 12:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.09.2026 12:11 15 Eylül 2026 12:11
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul’da kiralar ortalama 45 bin 510 lira oldu

Türkiye genelinde kiralar yıllık bazda reel olarak yüzde 7,1 gerilerken, İstanbul’da yüzde 9,4 arttı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul’da kiralar ortalama 45 bin 510 lira oldu
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Emlakjet’in Endeksa verileriyle hazırladığı Ağustos 2026 Kira Raporu’na göre Türkiye genelinde ortalama konut kirası 28 bin 40 TL, İstanbul’da ise 45 bin 510 TL olarak hesaplandı. Türkiye genelinde kiralar yıllık bazda reel olarak yüzde 7,1 gerilerken, İstanbul’da yüzde 9,4 arttı.

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Artışlar enflasyon oranı altında

Rapora göre konut kiraları son bir yılda nominal olarak yüzde 22,3 artarken, enflasyondan arındırıldığında yüzde 7,1 geriledi. Ancak raporda reel kira değişiminin negatif olması, kiraların TL bazında düştüğü anlamına gelmediğine yer verildi.

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Kira bedelleri artmaya devam ederken bu artışın genel enflasyon oranının altında kaldığına işaret ediyor.

İstanbul’u Muğla ve Ankara İzledi

Ağustos 2026 itibarıyla ortalama konut kirasının en yüksek olduğu şehir 45 bin 510 TL ile İstanbul oldu. İstanbul’u 40 bin 940 TL ile Muğla, 34 bin 440 TL ile Ankara, 33 bin 369 TL ile İzmir ve 29 bin 306 TL ile Antalya izledi.

Bursa’da ise ortalama konut kira bedeli 24 bin 207 TL olarak hesaplandı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
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