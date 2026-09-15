İstanbul’da kiralar ortalama 45 bin 510 lira oldu

Emlakjet’in Endeksa verileriyle hazırladığı Ağustos 2026 Kira Raporu’na göre Türkiye genelinde ortalama konut kirası 28 bin 40 TL, İstanbul’da ise 45 bin 510 TL olarak hesaplandı. Türkiye genelinde kiralar yıllık bazda reel olarak yüzde 7,1 gerilerken, İstanbul’da yüzde 9,4 arttı.

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Artışlar enflasyon oranı altında

Rapora göre konut kiraları son bir yılda nominal olarak yüzde 22,3 artarken, enflasyondan arındırıldığında yüzde 7,1 geriledi. Ancak raporda reel kira değişiminin negatif olması, kiraların TL bazında düştüğü anlamına gelmediğine yer verildi.

TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 32,87: Kira artış oranı yüzde 37,15 oldu

Kira bedelleri artmaya devam ederken bu artışın genel enflasyon oranının altında kaldığına işaret ediyor.

İstanbul’u Muğla ve Ankara İzledi

Ağustos 2026 itibarıyla ortalama konut kirasının en yüksek olduğu şehir 45 bin 510 TL ile İstanbul oldu. İstanbul’u 40 bin 940 TL ile Muğla, 34 bin 440 TL ile Ankara, 33 bin 369 TL ile İzmir ve 29 bin 306 TL ile Antalya izledi.

Bursa’da ise ortalama konut kira bedeli 24 bin 207 TL olarak hesaplandı.

(FY)