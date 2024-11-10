İstanbul’da kayyım protestosu, Ankara’da “barış” mesajı: Atatürk anıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86'ncı yılında Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi. Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katılıyor https://t.co/uHO1bnuHiA — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 10, 2024

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde şu isimler yer aldı:

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar.

Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan: Adaletin egemen olduğu Türkiye için durmadan yürüyeceğiz

Erdoğan, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, sizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, istikrar içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 85 milyon tek yürek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Barışın, adaletin egemen olduğu Türkiye inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun.”

Esenyurt’ta kayyım protestosu

Halk TV'nin haberine göre, Esenyurt’ta düzenlenen 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliklerine katılan Can Aksoy, tören alanındakiler tarafından protesto edildi.

Aksoy'un isminin anons edilmesinin ardından alandakiler yuhalamaya başladı. Alanda "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" sloganlarının atıldığı duyuldu. Bir yurttaş, “Hangi yüzle geldin" diye seslendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.

Bursa

Bursa'da, Heykel Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey anıta çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Eskişehir

Valilik Meydanı'ndaki törene, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kütahya’da Saygı Duruşu ve Çelenk Töreni

Kütahya Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Yalova’da Öğrenciler Ödüllendirildi

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreni, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından anma programı, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldıktan sonra, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin hazırladığı oratoryo ile program sona erdi.

Bilecik’te Anma Etkinlikleri Şeyh Edebali Kültür Merkezi’nde Sürdü

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Şefik Aygöl, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı, Belediye Başkan Vekili Yaşar Gülhan ve birçok kurum temsilcisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde öğrenciler tarafından hazırlanan “10 Kasım” konulu gösteri sergilendi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Çanakkale’de Meşaleler Yakıldı

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, Vali Ömer Toraman, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Belediye Başkanı Muharrem Erkek Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te meşaleler yakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu, ardından Türk bayrağı göndere çekildi ve yarıya indirildi.

Balıkesir’de Bayrak Yarıya İndirildi

Balıkesir’de Atatürk Anıtı’nda düzenlenen anma töreninde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Türk bayrağının göndere çekilmesi ve ardından yarıya indirilmesiyle tören sona erdi.

Antalya’da Atatürk Konseri ile Anma

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törenin ardından, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti tarafından Antalya Kültür Merkezi’nde "Hasret" adlı bir konser düzenlendi.

Muğla’da Balkonlardan Katılım Sağlandı

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan anma töreninde siren sesleriyle saygı duruşuna geçildi. Vatandaşlar meydanda toplanarak ve evlerinin balkonlarından saygı duruşuna katıldı.

Burdur’da Öğrencilere Ödüller Verildi

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen anma töreninin ardından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde düzenlenen programda, Atatürk temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Isparta’da Anma Programı Halkın Yoğun Katılımıyla Gerçekleşti

Isparta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Dolmbahçe'de de anıldı

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından İstanbul Valiliği, TSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çiçek buketlerinin bırakılmasıyla başladı.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Selanik’te de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk anılıyor

Fotoğraflarla 10 Kasım Anmaları

(EMK)