ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2025 18:14
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2025 18:23
2 dk Okuma

İstanbul’da kadın polisi öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet cezası

26 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve firari olduğu sırada polis memuru Şeyda Yılmaz’ı öldüren Yunus Emre Geçti ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf. AA
Fotoğraf. AA

İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ümraniye’de 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı öldüren 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti hakkında karar verdi.

Yunus Emre Geçti, “görevli memura karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ümraniye’de kadın polisi vuran zanlı, adliyeye “Hayvan Durum İzleme” aracıyla götürüldü
Ümraniye’de kadın polisi vuran zanlı, adliyeye “Hayvan Durum İzleme” aracıyla götürüldü
23 Eylül 2024

Mahkeme, ek olarak Geçti’ye üç ceza daha verdi:

  • Polis K.H.S.’ye karşı ‘görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ten 20 yıl hapis
  • Annesi Pınar Geçti’ye karşı ‘olası kastla yaralama’dan üç yıl hapis
  • ‘Görevi yaptırmamak için direnme’den üç yıl dokuz ay hapis

Ne olmuştu?

22 Eylül’de “motorsiklet hırsızlığı” suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, ertesi gün Dudullu Polis Merkezinden kaçmış, ancak Ihlamurkuyu Mahallesinde polis tarafından yakalanmıştı. Ancak yakalanma esnasında Geçti, polisin silahını alarak polislere ve çevresindeki insanlara ateş açmıştı.

Geçti’nin saldırısında annesi Pınar Geçti ile birlikte polisler Şeyda Yılmaz ve K.H.S. yaralanmıştı. Yaralılardan polis Şeyda Yılmaz hayatını kaybetmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Olay sonrasında yakalanan Yunus Emre Geçti’nin 26 ayrı suç kaydı bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

AA’nın haberine göre, savcılık, 12 Aralık’ta verdiği iddianamede Yunus Emre Geçti'nin "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "kadına veya üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme", "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl 1 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Yunus Emre Geçti'nin saldırısında yaralanan annesi Pınar Geçti, 12 Aralık'taki duruşma esnasında  "Oğlum hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırdım, çünkü oğlum madde kullanıyordu" demişti.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git