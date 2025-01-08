İstanbul’da kadın polisi öldüren erkeğe ağırlaştırılmış müebbet cezası

İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ümraniye’de 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı öldüren 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti hakkında karar verdi.

Yunus Emre Geçti, “görevli memura karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, ek olarak Geçti’ye üç ceza daha verdi:

Ne olmuştu?

22 Eylül’de “motorsiklet hırsızlığı” suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, ertesi gün Dudullu Polis Merkezinden kaçmış, ancak Ihlamurkuyu Mahallesinde polis tarafından yakalanmıştı. Ancak yakalanma esnasında Geçti, polisin silahını alarak polislere ve çevresindeki insanlara ateş açmıştı.

Geçti’nin saldırısında annesi Pınar Geçti ile birlikte polisler Şeyda Yılmaz ve K.H.S. yaralanmıştı. Yaralılardan polis Şeyda Yılmaz hayatını kaybetmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Olay sonrasında yakalanan Yunus Emre Geçti’nin 26 ayrı suç kaydı bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

AA’nın haberine göre, savcılık, 12 Aralık’ta verdiği iddianamede Yunus Emre Geçti'nin "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "kadına veya üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme", "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl 1 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Yunus Emre Geçti'nin saldırısında yaralanan annesi Pınar Geçti, 12 Aralık'taki duruşma esnasında "Oğlum hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırdım, çünkü oğlum madde kullanıyordu" demişti.