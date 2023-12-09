İstanbul’da “İskoçlar Çetesi” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İskoçlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Antep'te eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bu sabah açıkladı.

“Türkiye, uluslararası gangsterler için güvenli bir sığınak”

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, “suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçlamasıyla yürütülen “Kafes-17” adlı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonda, 165 kilogram skunk, 95 kilogram eroin, 23 kilogram kokain, 15 kilogram metamfetamin, 10 bin 500 sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda tabanca, yüklü miktarda altın, lira ve döviz ele geçirildi.

İlk belirlemelere göre, yaklaşık değeri 200-250 milyon lira olan mal varlığına el konuldu.

Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-17 OPERASYONU” ile “İSKOÇLAR ÇETESİ” olarak bilinen organize suç örgütü Çökertildi❗️ Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 3️⃣8️⃣ şüpheli şahıs yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,… pic.twitter.com/DCvyUlxaAC

Kokain üretimi ve trafiği

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2023 Dünya Uyuşturucu Raporu’nda, dünyada hem kokain arzında hem de talebinde belirgin artışın yaşandığına, bu durumun muhtemelen geleneksel sınırların ötesinde yeni pazarların gelişimini teşvik edeceğine dikkat çekildi.

Raporda, kokainin elde edildiği koka ağacının 315,5 hektarlık bir alanda ekildiği, 2021’de 2 bin 304 ton gibi rekor seviyede kokain üretim yapıldığı bilgisi yer aldı.

Küresel kokain pazarı ABD’nin yanı sıra Batı ve Orta Avrupa'da yoğunlaşmaya devam ediyor ancak Afrika, Asya ve Güneydoğu Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerde de hızlı şekilde yayılıyor.

Küresel yasa dışı afyon üretiminin büyük kısmı, başta Afganistan olmak üzere sınırlı sayıda ülkede yapılıyor. 2022'de 7 bin 800 ton olan küresel üretimin yüzde 80'i, yani 6 bin 200 tonu Afganistan’da üretildi. Afganistan’ı 795 ton ile Myanmar ve 504 tonla da Meksika izliyor.

Dünya genelinde afyonun yüzde 95’i Afganistan, Myanmar ve Meksika’da üretiliyor; koka ağacı ise Kolombiya, Peru ve Bolivya’da ekiliyor.