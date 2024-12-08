İstanbul’da ‘İnsanca Yaşam’ mitingi: Maaşlar vergiye gidiyor

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde "Savaşa, kayyıma, yoksulluğa ve talana dur de" şiarıyla Kartal Meydanı'nda “İnsanca yaşam” mitingi düzenlendi.

Mitinge CHP, DEM Parti, EMEP, TİP, SOL Parti, TÖP, EHP ile DİSK, KESK TMMOB ve TTB katıldı.

MA'daki habere göre, miting öncesi Marmaray’da bir araya kitle yürüyüş halinde alana aktı.

"Asgari ücretli gerlini vergiye ödüyor"

Fotoğraf: MA

Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine gönre, alanda yapılan ortak açıklamada, iktidarın ekonomi ve 'savaş' politikası eleştirildi:

"Emeklilerin, kadınların, işçilerin hakları saldırı altında. Kadınların şiddet görmeden yaşama hakkı saldırı altında. Her bir yurttaşın hakettiği ekonomik refah, adalet, seçme ve seçilme hakkı saldırı altında. Asgari ücreti düşük tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Para patronların cebine girsin diye uğraşıyorlar. Bu yılın vergi rekortmeni yoksullar oldu. Hesaplar ortada, enflasyonun sebebi ücretler değil. İktidara sesleniyoruz, ekonomik gidişatla ilgili yalanlarınız ortada. Sermayenin 2.1 milyar vergisini geçtiğimiz yıl almadılar. Ancak asgari ücretli gelirini vergiye ödüyor. Kamu hizmetlerine ayrılan pay her yıl düşerken, savaş hazırlıklarına, faiz ödemelerine ayrılan pay artıyor. Tasarruf adı altında, çöpleri bile toplanmayan okullar, hastaneler için halkın bütçesi demeye devam edeceğiz."

Seçimlerden aylar sonra kayyım atamalarına dair de "Kayyımlarla en temel demokratik haklar gasp ediliyor. Kayyımlar şaibeli ihalelerin önünü açıyor. Kayyımlar dahil olmak üzere halkın önünde kimse duramaz. Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" denildi.

"Ahmet Özer'in selamını getirdim"

Kayyım atanmış Esenyurt Belediyesi adına da mitingde konuşma yapıldı. “Her yer Esenyurt her yer direniş” sloganları atılan mitingde, şunlar denildi:

“Esenyurt’un seçilmiş başkanı Ahmet Özer’in size selamını getirdim. Bugün Esenyurt’a kayyım darbesinin 40’ıncı günü. 40 gün önce başkanımızın evinin kapısı kırılarak girildi. Yatağından kalkmasına bile müsaade edilmedi. Sonra belediyeye götürdüler. Bir anahtarla açılacak kapıyı da kırdılar. Esenyurt’a her iki yurttaşın oyunu alan bir başkandır Ahmet Özer. Devlet Planlama Ajansı’nda çalışmış bir bilim adamı, yerel yöneticidir. Ahmet Özer aydın bir insandır. Belediye başkanımız önceden tezgahlanmış uyduruk gerekçelerle tutuklandı. 35’in üzerinde kitap yazan başkanımız, FETÖ taktiğiyle esir alındı. 8-10 yıldır birçok ilimize kayyım atandı. 31 Mart’tan sonra da Mardin’e Hakkari’ye, Tunceli’ye Ovacık’a Bahçesaray’a kayyım atandı. Bu kayyımların niye atandığını biliyorsunuz. Seçimle halkın iradesini alamayanlar, belediyelere kayyımla çöküyorlar. Bu zihniyeti şiddetle protesto ediyoruz."

Emeklilerden kırmızı kart

Birleşik Emekliler Sendikası üyesi emekliler Kartal Sahil Meydanı'nda bir açıklama yaptı.

Kefen giyip "Asgari değil insanca yaşam ücreti", "Seçim gelecek, devran dönecek, AKP emekliye hesap verecek", "Geçinemiyoruz, doymuyoruz, AKP'ye oy vermiyoruz", "AKP sebep, emeklinin yoksulluğu sonuçtur", "Emekli yılı olacak dediniz emekliye kefen biçtiniz" yazılı dövizler taşıyan emekliler iktidara kırmızı kart gösterdi.

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(EMK)