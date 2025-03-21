ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Mart 2025 16:15
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 17:12
1 dk Okuma

İstanbul’da İmamoğlu yasakları: Valilik birçok yolu kapattı

İstanbul’da çoğu Saraçhane çevresindeki 12 yol Cumartesi saat 14.00'a kadar kapalı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul’da İmamoğlu yasakları: Valilik birçok yolu kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolara karşı İstanbul Valiliği yeni yasak kararları aldı.

İstanbul’da çoğu Saraçhane çevresindeki 12 yolu trafiğe kapattı. 21 Mart Cuma saat 14.00 itibariyle başlayan yasaklar 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’e kadar geçerli olacak. Kapatıldığı duyurulan yollar şöyle:

  • Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
  • Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Valilik kapatılan bu yollarak karşılık alternatif olarak şu güzergahları önerdi:

  • 10. Yıl Caddesi 
  • Namık Kemal Caddesi 
  • Sahil Kennedy Caddesi 
  • E-5 D100 Karayolu

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu
ilgili haberler
CHP’den kayyım tehdidine karşı olağanüstü kurultay resti
Bugün 17:50
/haber/chpden-kayyim-tehdidine-karsi-olaganustu-kurultay-resti-305702
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP’den kayyım tehdidine karşı olağanüstü kurultay resti
Bugün 17:50
/haber/chpden-kayyim-tehdidine-karsi-olaganustu-kurultay-resti-305702
Sayfa Başına Git