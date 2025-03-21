İstanbul’da İmamoğlu yasakları: Valilik birçok yolu kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolara karşı İstanbul Valiliği yeni yasak kararları aldı.

İstanbul’da çoğu Saraçhane çevresindeki 12 yolu trafiğe kapattı. 21 Mart Cuma saat 14.00 itibariyle başlayan yasaklar 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’e kadar geçerli olacak. Kapatıldığı duyurulan yollar şöyle:

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Valilik kapatılan bu yollarak karşılık alternatif olarak şu güzergahları önerdi:

10. Yıl Caddesi

Namık Kemal Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi

E-5 D100 Karayolu

(HA)