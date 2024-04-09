İstanbul’da İBB bünyesindeki toplu taşıma araçları ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların Ramazan Bayramını rahat ve güvenli geçirebilmesi için önlemlerini aldı. 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı süresince, kişiselleştirilmiş İstanbulkartlılara, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.

Metro çalışma saatleri

Metro İstanbul’da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

Bayram boyunca hatlarda günlük 2 bin 200’ü aşkın işletme, güvenlik ve temizlik çalışanları, olası arızalara müdahale etmek üzere ise günlük 176 teknik personel görev yapacak.

Şehir hatları

Ramazan Bayramı boyunca Şehir Hatları sefer tarifesinde yer alan Pazar / Resmi Tatil günleri tarifesi uygulanacak. İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca bayram boyunca vapurlarla Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu Arabalı Vapur İskeleleri'nde yer alan Vapur Kafeleri hizmette olacak. Şehir Hatları’nda, Arife günü ve bayram boyunca toplam 2 bin 831 personel görev yapacak.

(EMK)