İstanbul’da HepsiJET kuryelerinden iş bırakma eylemi

İstanbul merkezli perakende e-ticaret sitesi Hepsiburada’nın iştirak şirketi HepsiJET’in Maltepe ilçesinde bulunan deposunda çalışan 22 arabalı kurye, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle iş bıraktı.

bianet’e konuşan bir kurye, “İnsani şartlarda çalışabilmek için yöneticilerimizden taleplerimiz oldu. Şubede şu anda 2 bin 500 adet kargo var. Şubenin önünde bekliyoruz. Yöneticilerimiz şubeyi kapattı, onlardan geri dönüş bekliyoruz. Bizler, haklarımızı alana kadar buradayız” dedi.

Esnaf kurye modeliyle çalışan HepsiJET kuryeleri kendi araçlarını kullanıyor; bakım, yakıt ve diğer masraflar da kuryelerin üzerinde. Net bir mesai saatlerinin olmadığını, çalışma süresinin kargo adedine göre değişkenlik gösterdiğini belirten kuryeler , sabahın erken saatlerinden gece geç saatlerine kadar çalıştıklarını aktardı.

“Haklarımız için mücadele ettiğimiz gerekçesiyle bizleri işten çıkarmak istiyorlar” diyen kuryelerin talepleri şöyle:

Pazar günü çalışma zorunluluğu kaldırılsın.

30 kg üzeri (60 desi) kargo olmasın.

Ücretlerde iyileştirme yapılsın. Sektör ortalaması esas alınsın. 1 paket 24 TL, 2 paket 15 TL yerine paket başı tek ücret 40 TL olsun.

Destekleyici sağlık sigortası sağlansın.

Sabah gelen ring araçlarını biz indirmek istemiyoruz. HepsiJet şirketinin kendi çalışanları taşısın.

Yorumlama ve puanlama sistemleri kaldırılmalı. Bu sebeple kesilen cezalar geri ödenmeli.

Çalışma koşullarının düzeltilmesi için iş durduran hiçbir meslektaşımız işten çıkarılmamalı.

Yapılan zam 1 Ocak itibarıyla geçerli olmalı.

Ödemeler zamanında ve düzenli yapılmalı.

Güvencesiz kuryeler işsizlikle karşı karşıya

Çeki: Esnaf kuryelik yeni çağın kölelik sistemi

HepsiJET kuryelerine destek ziyaretinde bulunan Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, yıllardır kuryelerin çalışma şartlarına dair mücadele yürüttüklerini belirtti.

bianet’e konuşan Çeki, ‘esnaf kurye modeli’ne ilişkin şunları kaydetti:

“Esnaf kurye modelinin güvencesizliğine dair raporlar yayımlıyoruz, eylemler organize ediyoruz, protestolar gerçekleştiriyoruz kurye arkadaşlarımızla birlikte. Esnaf kuryelik, yeni çağın kölelik sistemidir. Bütün giderleri kuryelere yükleyen, sadece kuryeleri paket başı prim usulü çalıştıran, patronlara neredeyse hiçbir sorumluluk yüklemeyen bir sistemdir.”

TÜRK-İŞ'TEN TESLİMAT EMEKÇİLERİNİN EYLEMİNE DESTEK "Esnaf kurye modeli en güvencesiz çalışma biçimidir"

“HepsiJET kuryeleri işte atılma tehdidiyle karşı karşıya”

Çeki, Maltepe Hepsijet arabalı kuryelerinin “kölelik düzenine karşı çıktıkları için” işten atılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Pazar günü bile çalıştırılıyor bu insanlar. Yani 7 gün 24 saat çalışan bir sistem düşünün” dedi.

Kurye Hakları Derneği Başkanı Çeki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ve biz biraz önce HepsiJET’in sözleşmesine baktık. Sözleşme bu şirkete şu hakkı veriyor: Şirket istediği sürece kuryeler çalışmak zorunda. Yani bu platform şirketleri bu gücü nereden alıyor? Platform şirketleri iş kanununun üstünde mi? Bunu soruyoruz. Bizler arkadaşlarımızın yanındayız. Bütün kuryeler birdir. Paketi motosikletle, arabayla veya bisikletle dağıtmamız fark etmez, sorunlarımız birbirine benziyor. Kuryelere kulak verilsin, kuryelere insanca çalışma şartları sağlansın. Yetkilileri de bir an önce göreve davet ediyoruz.”

HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR- 10 "Amacımız kuryelerin sesinin duyulması"

Çelik: Direnişi birleştirmeye ve büyütmeye çalışıyoruz

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Başkanı Kubilay Çelik de HepsiJET kuryelerinin pazar günü çalışma zorunluluğuna karşı bir süredir eylemlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

bianet’e konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, HepsiJET’teki ilk direniş değil; 2022 yılında da bir direniş gerçekleşmişti. Paket başı ücrete yapılan 1 TL’lik zamma karşı direnişe geçmişti kurye arkadaşlar. İki ay önce yine burada, pazar çalışmasıyla ilgili bir destek eylemi yapılmıştı. Selimiye Şubesi’ndeki direnişe, Maltepe Şubesi’nden de destekler olmuştu.

“Şu an Maltepe deposu komple kapanmış durumda. 22 işçi var, hiçbiri çalışmıyor. Ama aynı zamanda İzmir’de Konak depo, başka depolardan da şimdi haberdarız. Oralardan da bu direnişi birleştirmeye ve büyütmeye çalışıyoruz. Biz sendika olarak, bu işi bu arkadaşlarla beraber, yan yana, bu mücadeleyi kazanımla sonuçlandırmak için elimizden geleni yapacağız.”

HepsiJet ve Scotty işçileri düşük zamlara karşı eylemde

