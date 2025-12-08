ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2025 16:50
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2025 17:06
3 dk Okuma

İstanbul’da HepsiJET kuryelerinden iş bırakma eylemi

Maltepe’deki HepsiJET deposunda çalışan 22 kurye, pazar günü çalışma zorunluluğunun kaldırılması, ücretlerde ve çalışma koşullarında iyileştirme yapılması talebiyle iş bıraktı.

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Görseli Büyüt
İstanbul’da HepsiJET kuryelerinden iş bırakma eylemi
Fotoğraf: Mesut Çeki

İstanbul merkezli perakende e-ticaret sitesi Hepsiburada’nın iştirak şirketi HepsiJET’in Maltepe ilçesinde bulunan deposunda çalışan 22 arabalı kurye, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle iş bıraktı.

bianet’e konuşan bir kurye, “İnsani şartlarda çalışabilmek için yöneticilerimizden taleplerimiz oldu. Şubede şu anda 2 bin 500 adet kargo var. Şubenin önünde bekliyoruz. Yöneticilerimiz şubeyi kapattı, onlardan geri dönüş bekliyoruz. Bizler, haklarımızı alana kadar buradayız” dedi.

Esnaf kurye modeliyle çalışan HepsiJET kuryeleri kendi araçlarını kullanıyor; bakım, yakıt ve diğer masraflar da kuryelerin üzerinde. Net bir mesai saatlerinin olmadığını, çalışma süresinin kargo adedine göre değişkenlik gösterdiğini belirten kuryeler, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlerine kadar çalıştıklarını aktardı.

“Haklarımız için mücadele ettiğimiz gerekçesiyle bizleri işten çıkarmak istiyorlar” diyen kuryelerin talepleri şöyle:

  • Pazar günü çalışma zorunluluğu kaldırılsın.
  • 30 kg üzeri (60 desi) kargo olmasın.
  • Ücretlerde iyileştirme yapılsın. Sektör ortalaması esas alınsın. 1 paket 24 TL, 2 paket 15 TL yerine paket başı tek ücret 40 TL olsun.
  • Destekleyici sağlık sigortası sağlansın.
  • Sabah gelen ring araçlarını biz indirmek istemiyoruz. HepsiJet şirketinin kendi çalışanları taşısın.
  • Yorumlama ve puanlama sistemleri kaldırılmalı. Bu sebeple kesilen cezalar geri ödenmeli.
  • Çalışma koşullarının düzeltilmesi için iş durduran hiçbir meslektaşımız işten çıkarılmamalı.
  • Yapılan zam 1 Ocak itibarıyla geçerli olmalı.
  • Ödemeler zamanında ve düzenli yapılmalı.
Güvencesiz kuryeler işsizlikle karşı karşıya
Güvencesiz kuryeler işsizlikle karşı karşıya
18 Mayıs 2024

Çeki: Esnaf kuryelik yeni çağın kölelik sistemi

HepsiJET kuryelerine destek ziyaretinde bulunan Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, yıllardır kuryelerin çalışma şartlarına dair mücadele yürüttüklerini belirtti.

bianet’e konuşan Çeki, ‘esnaf kurye modeli’ne ilişkin şunları kaydetti:

“Esnaf kurye modelinin güvencesizliğine dair raporlar yayımlıyoruz, eylemler organize ediyoruz, protestolar gerçekleştiriyoruz kurye arkadaşlarımızla birlikte. Esnaf kuryelik, yeni çağın kölelik sistemidir. Bütün giderleri kuryelere yükleyen, sadece kuryeleri paket başı prim usulü çalıştıran, patronlara neredeyse hiçbir sorumluluk yüklemeyen bir sistemdir.”

"Esnaf kurye modeli en güvencesiz çalışma biçimidir"
TÜRK-İŞ'TEN TESLİMAT EMEKÇİLERİNİN EYLEMİNE DESTEK
"Esnaf kurye modeli en güvencesiz çalışma biçimidir"
6 Şubat 2022

“HepsiJET kuryeleri işte atılma tehdidiyle karşı karşıya”

Çeki, Maltepe Hepsijet arabalı kuryelerinin “kölelik düzenine karşı çıktıkları için” işten atılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Pazar günü bile çalıştırılıyor bu insanlar. Yani 7 gün 24 saat çalışan bir sistem düşünün” dedi.

Kurye Hakları Derneği Başkanı Çeki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ve biz biraz önce HepsiJET’in sözleşmesine baktık. Sözleşme bu şirkete şu hakkı veriyor: Şirket istediği sürece kuryeler çalışmak zorunda. Yani bu platform şirketleri bu gücü nereden alıyor? Platform şirketleri iş kanununun üstünde mi? Bunu soruyoruz. Bizler arkadaşlarımızın yanındayız. Bütün kuryeler birdir. Paketi motosikletle, arabayla veya bisikletle dağıtmamız fark etmez, sorunlarımız birbirine benziyor. Kuryelere kulak verilsin, kuryelere insanca çalışma şartları sağlansın. Yetkilileri de bir an önce göreve davet ediyoruz.”

"Amacımız kuryelerin sesinin duyulması"
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR- 10
"Amacımız kuryelerin sesinin duyulması"
20 Eylül 2024

Çelik: Direnişi birleştirmeye ve büyütmeye çalışıyoruz

Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Başkanı Kubilay Çelik de HepsiJET kuryelerinin pazar günü çalışma zorunluluğuna karşı bir süredir eylemlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

bianet’e konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, HepsiJET’teki ilk direniş değil; 2022 yılında da bir direniş gerçekleşmişti. Paket başı ücrete yapılan 1 TL’lik zamma karşı direnişe geçmişti kurye arkadaşlar. İki ay önce yine burada, pazar çalışmasıyla ilgili bir destek eylemi yapılmıştı. Selimiye Şubesi’ndeki direnişe, Maltepe Şubesi’nden de destekler olmuştu.

“Şu an Maltepe deposu komple kapanmış durumda. 22 işçi var, hiçbiri çalışmıyor. Ama aynı zamanda İzmir’de Konak depo, başka depolardan da şimdi haberdarız. Oralardan da bu direnişi birleştirmeye ve büyütmeye çalışıyoruz. Biz sendika olarak, bu işi bu arkadaşlarla beraber, yan yana, bu mücadeleyi kazanımla sonuçlandırmak için elimizden geleni yapacağız.”

HepsiJet ve Scotty işçileri düşük zamlara karşı eylemde
HepsiJet ve Scotty işçileri düşük zamlara karşı eylemde
29 Ocak 2022

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
hepsijet kuryeler esnaf kurye hepsiburada TEHİS Kurye Hakları Derneği
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

Devamını Göster
