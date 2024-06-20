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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2024 17:14
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2024 17:18
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İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam

5 liradan satılan 250 gramlık ekmek artık 8 lira. Halk Ekmek en son 26 Temmuz 2023'te zam yapmış ve ekmeğin fiyatını yüzde 66,6 artırmıştı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek A.Ş. normal ve kepek ekmeğin fiyatına yüzde 60 zam yaptı.

5 liradan satılan 250 gramlık ekmeğin fiyatı zam sonrası 8 lira oldu. Halk Ekmek büfeleri de camlarına "Ekmek 8 lira" yazıları astı.

Halk Ekmek normal ve kepekli ekmeğin fiyatını, en son 26 Temmuz 2023'te yüzde 66,6 oranında artırmıştı.

İstanbul'da normal ve kepekli ekmek dışındaki diğer ürünlere yüzde 125'e varan oranlarda zam ise en son 17 Mayıs'ta yapılmıştı.

Tarife kapsamında organik tam buğday ekmeği 25 liradan 40 liraya, tam buğday ekmeği 14 liradan 20 liraya, çok tahıllı ekmek 22,5 liradan 35 liraya, çavdarlı ekmek 20 liradan 40 liraya, ruşeymli ekmek 20 liradan 30 liraya, tost ekmeği 20 liradan 45 liraya, kepekli tost ekmeği 20 liradan 35 liraya, hamburger ekmeği 18,5 liradan 40 liraya, sandviç ekmeği 18,5 liradan 40 liraya, tam buğday unlu sandviç ekmeği 17,5 liradan 25 liraya yükseltilmişti.

(HA)

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