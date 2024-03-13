İstanbul’da gözaltına alınan kadınların ifadesi yarın alınacak

İstanbul’da dün sabah saatlerinde çok sayıda adrese yapılan baskında gözaltına alınan Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeleri ile Jineolojî Atölyesi’nden 10’u kadın 11 kişinin karakol ifade işlemleri yarına (14 Mart Perşembe) bırakıldı.

MA'nın haberi göre, TJA aktivistleri Nurcan Tayboğa, Nesibe Akyol ve Remziye Bozkurt, Jineolojî Atölyesi’nden Ebru Karaaslan ile Nujîn Kılıç, DEM Parti Kadın Meclisi üyeleri Nazmiye Ülker ile Didem Nur Acabey ve Rengin Kılınç’ın da aralarında bulunduğu kadınların gözaltı gerekçesi bilinmiyor.

24 saatin ardından bugün müvekkilleriyle görüştürülen avukatlar, karakol ifade işlemlerin yarın başlatılacağını söyledi.

(EMK)