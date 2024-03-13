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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 13 Mart 2024 17:37
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2024 17:45
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İstanbul’da gözaltına alınan kadınların ifadesi yarın alınacak

Gözaltında tutulan TJA ve DEM Parti Kadın Meclisi üyelerinin de olduğu 10’u kadın 11 kişinin karakoldaki ifade işlemleri yarın (14 Mart Perşembe) alınacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul’da gözaltına alınan kadınların ifadesi yarın alınacak
Görsel: MA

İstanbul’da dün sabah saatlerinde çok sayıda adrese yapılan baskında gözaltına alınan Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyeleri ile Jineolojî Atölyesi’nden 10’u kadın 11 kişinin karakol ifade işlemleri yarına (14 Mart Perşembe) bırakıldı. 

MA'nın haberi göre, TJA aktivistleri Nurcan Tayboğa, Nesibe Akyol ve Remziye Bozkurt, Jineolojî Atölyesi’nden Ebru Karaaslan ile Nujîn Kılıç, DEM Parti Kadın Meclisi üyeleri Nazmiye Ülker ile Didem Nur Acabey ve Rengin Kılınç’ın da aralarında bulunduğu kadınların gözaltı gerekçesi bilinmiyor. 

24 saatin ardından bugün müvekkilleriyle görüştürülen avukatlar, karakol ifade işlemlerin yarın başlatılacağını söyledi. 

(EMK)

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