HABER
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2025 08:40
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2025 10:14
1 dk Okuma

İstanbul’da göçmen işçi cinayeti: Darp ederek öldürdüler

Cinayete ilişkin dört kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul’da göçmen işçi cinayeti: Darp ederek öldürdüler

Başakşehir’de bir işyerinde elleri ve ayakları bağlanarak darp edilen Moldovalı işçi Nicolai Palamarcıuc'un hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Palamarcıuc’un iş yerine ait olduğu öne sürülen bazı evrakları aldığı iddiası üzerine, iş yeri sahibinin akrabaları Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. olay yerine geldi. Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’nde bulunan dükkana giren şüpheliler, Moldovalı işçiyi üst kata çıkardı. Çevredekiler, içeriden gelen gürültüler üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Palamarcıuc’un elleri ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlandığını, ağır şekilde darp edildiğini ve R.K.’nın elinde bıçakla başında beklediğini gördü. Müdahale eden polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarcıuc, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
iş cinayetleri göçmen işçi göçmen işçiler
