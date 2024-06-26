İstanbul’da evlenmenin maliyeti 600 bin TL

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul’da evlenmenin maliyetini çıkardı. 2020’den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren İPA’ya göre evlenmenin ortalama maliyeti 600 bin TL. Ancak buna kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil değil.

İPA, evlilikle ilgili tüm harcamaları 5 kategori altında toplamda 79 kalemi baz alınarak hesapladı. Yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023’e göre yüzde 69,4 artarak 589 bin 405 TL olarak tahmin edildi.

Kır düğünü yapmanın toplam maliyeti ise, geçen seneye göre yüzde 62,6 artış göstererek tüm masraflar dahil 754 bin 405 TL olarak hesaplandı.

Maliyet hesaplamasında beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama, yeni bir ev kurma masrafları ve diğer tüm giderler bu kategori içerisine dahil edilirken kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmedi.

Düğün salonda 70, kırda 235 bin TL

2024’te düğün yapabilmek için salın kiralamanın ücreti ortalama 70 bin TL olarak ölçüldü. Bu fiyat 2023’te ortalama 33 bin 843 TL idi. Geçen yıla oranla yüzde 106,8’lik artış demek.

Kır düğünü alanı kiralamanın maliyeti ise geçen seneye göre yüzde 56,7 artış göstererek 235 bin TL oldu.

Mobilya masrafındaki artış yüzde 70

Beyaz eşya masrafları 2023’e göre yüzde 67 artarak 105 bin 7 TL olarak hesaplandı. Mobilya masraflarındaki artış ise yüzde 69,9’u buldu ve 147 bin 875 TL’ye çıktı.

İstanbul’da ev tutmanın maliyeti 96 bini geçti

Evlenirken İstanbul’da kiralık ev tutma maliyeti kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 2023’te 63 bin 388 TL iken, 2024’te yüzde 52,1 artış göstererek 96 bin 424 TL oldu.

Çeyizde yüzde 68'lik artış

İPA, çeyiz alışverişi harcamalarını ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili, mutfak gereçleri ve diğer düğün masrafları olarak kategorilendirdi.

Buna göre de çeyiz alışverişi 2024’te 170 bin 99 TL olarak hesaplandı. İPA, çeyiz alışverişinin maliyeti 2023’te 100 bin 801 TL olarak tahmin etmişti. Bu yüzde 68,7’lik artış demek.

(HA)