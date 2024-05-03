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Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2024 08:17
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2024 15:42
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İstanbul’da dernek ve siyasi partilere “1 Mayıs” operasyonu

ÇHD, 47 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya da sabah 29 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul’da dernek ve siyasi partilere “1 Mayıs” operasyonu
Fotoğraf: Murat Bay

İstanbul’da bu sabah birçok eve polis baskını düzenlendi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) “1 Mayıs'ta hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz” açıklamasını yaptı.

sendika.org’un haberine göre, Halkevleri, SOL Parti, Devrimci Hareket, Devrimci Gençlik Dernekleri, Sosyalist Mücadele İnisiyatifi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Öğrenci Faaliyeti üyeleri gözaltına alındı.

Halkevleri, üyelerinin evlerine yapılan polis baskınında gözaltı gerekçesinin “yasadışı eyleme katılmak” olduğunu ifade etti, Devrimci Gençlik Dernekleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Derneğimize yönelik polis baskınları gerçekleşiyor" dendi. SOL Parti, "1 Mayıs eyleminden dolayı İstanbul'da üyelerimizin de bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik ev baskınları düzenleniyor" açıklamasını yaptı.

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1 Mayıs'ta gözaltına alınan 35 kişi hakkında da ek gözaltı kararı verilmişti. 

Yerlikaya: Gereği yapıldı

Bakan Yerlikaya, operasyonu “Gereği yapıldı” diye duyurdu.

Sosyal medya hesabından, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için SARAÇHANE Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı. Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı.

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ÇHD: Hedef gösteriliyorlar

ÇHD İstanbul Şubesi, bu paylaşımın ardından yaptığı açıklamada, “Hukuksuz Taksim yasağına direnen gençler önce İstanbul Valisi tarafından tehdit edildiler, şimdi de İçişleri Bakanı tarafından açıkça ve yalanlarla hedef gösteriliyorlar. 1 Mayıs alanı Taksim Meydanı için direnen ve gözaltına alınan müvekkillerimizin yanındayız” dedi.

(AS)

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/haber/dib-1-mayis-gozaltilari-serbest-birakilsin-294924
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