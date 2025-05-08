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Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2025 15:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2025 15:10
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İstanbul’da CHP’li belediyelere soruşturma ve tutuklamalar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beş CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklandı. İçişleri Bakanlığı bazı belediyelere kayyım atadı, bazılarına CHP’li meclis üyeleri vekil seçildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul’da CHP’li belediyelere soruşturma ve tutuklamalar
*İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana İstanbul’da, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere, CHP’li belediyelere yönelik çeşitli soruşturmalar ve tutuklamalar gerçekleşti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025’te ‘yolsuzluk’ ve ‘terör örgütüne yardım’ iddialarıyla gözaltına alındı ve 23 Mart’ta tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün İmamoğlu’nu görevden uzaklaştırdı. İBB Başkanvekilliği’ne 26 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı yüzüne okundu
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı yüzüne okundu
23 Mart 2025

İstanbul’da birçok CHP’li ilçe belediye başkanı da benzer suçlamalarla soruşturma geçirdi ve tutuklandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim’de Özer’i görevden alarak yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’u kayyım olarak atadı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
30 Ekim 2024

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 17 Ocak 2025’te ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Akpolat’ı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 23 Ocak’ta CHP’li Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte 23 kişi tutuklandı
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ OPERASYONU
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte 23 kişi tutuklandı
16 Ocak 2025

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla 3 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 4 Mart’ta Köseler’i görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 10 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Özlem Vural Gürzel seçildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 görevli tutuklandı
CHP'YE YÖNELİK YENİ TUTUKLAMA
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 görevli tutuklandı
4 Mart 2025

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla 23 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Çalık’ı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 26 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi seçildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanvekilliğine CHP'li Çebi seçildi
Beylikdüzü Belediye Başkanvekilliğine CHP'li Çebi seçildi
26 Mart 2025

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ‘terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla 23 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyım olarak atadı.

Şişli kayyımı Cevdet Ertürkmen, belediye personelini içeri almadı
Şişli kayyımı Cevdet Ertürkmen, belediye personelini içeri almadı
24 Mart 2025

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu chp'li belediyeler chp'li belediye başkanları CHP'li belediyelere operasyon
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ilgili haberler
Büyükçekmece Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması
8 Mayıs 2025
/haber/buyukcekmece-belediyesi-ne-yolsuzluk-sorusturmasi-307252
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