İstanbul’da CHP’li belediyelere soruşturma ve tutuklamalar

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana İstanbul’da, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere, CHP’li belediyelere yönelik çeşitli soruşturmalar ve tutuklamalar gerçekleşti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025’te ‘yolsuzluk’ ve ‘terör örgütüne yardım’ iddialarıyla gözaltına alındı ve 23 Mart’ta tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün İmamoğlu’nu görevden uzaklaştırdı. İBB Başkanvekilliği’ne 26 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararı yüzüne okundu

İstanbul’da birçok CHP’li ilçe belediye başkanı da benzer suçlamalarla soruşturma geçirdi ve tutuklandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim’de Özer’i görevden alarak yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’u kayyım olarak atadı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 17 Ocak 2025’te ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Akpolat’ı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 23 Ocak’ta CHP’li Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ OPERASYONU Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte 23 kişi tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla 3 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 4 Mart’ta Köseler’i görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 10 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Özlem Vural Gürzel seçildi.

CHP'YE YÖNELİK YENİ TUTUKLAMA Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 görevli tutuklandı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘rüşvet’ suçlamalarıyla 23 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Çalık’ı görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 26 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi seçildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanvekilliğine CHP'li Çebi seçildi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ‘terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla 23 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, aynı gün Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyım olarak atadı.

Şişli kayyımı Cevdet Ertürkmen, belediye personelini içeri almadı

(VC)