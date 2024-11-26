İstanbul’da Azerbaycanlı queer aktivistlere polis şiddeti ve gözaltı

İstanbul'da dün akşam (25 Kasım 2024 Pazartesi) düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne katılan Azerbaycanlı queer feminist aktivistler Ali Malikov ve Parvin Alakbarova, polis şiddetine maruz kalarak gözaltına alındı.

Ters kelepçelenerek karakola götürülen iki aktivist, gözaltına alınan diğer kişilerin serbest bırakılmasına rağmen yalnızca kendilerinin tutulmaya devam edilmesiyle hedef haline getirildi.

Karakolda aç ve susuz bırakıldılar

Avukatlarının açıklamalarına göre, gözaltı sırasında aktivistler saatlerce aç ve susuz bırakıldı. Yiyecek ve içecek ancak avukatlarının müdahalesinden sonra sağlandı.

Polis aracı içinde şiddete maruz kalan Ali ve Parvin için alınan ilk darp raporunun eksik düzenlendiği, ancak ikinci bir hastane ziyareti sırasında yaralanmalarının resmi olarak belgelenebildiği belirtildi.

Sağlık hakkı ve iletişim kısıtlaması

Sabah saatlerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edilen aktivistler, yalnızca avukatlarıyla iletişim kurabildi. Arkadaşlarıyla iletişim kurmalarına izin verilmezken, Ali Malikov’un düzenli olarak kullanması gereken ilaçların reçete gerekçesiyle verilmediği bildirildi. Ayrıca, Ali’nin vejetaryen olduğu bilinmesine rağmen kendisine uygun yemeklerin verilmesi polis tarafından reddedildi. Polisin bu duruma yanıtı ise “Burada herkese yemek veriyoruz” oldu.

Mahkeme süreci ve görüşme sınırlaması

Avukatların verdiği bilgiye göre, aktivistlerin sağlık durumu genel olarak stabil, ancak sabah saat 5’te geri gönderme merkezine sevk edilmeleri ve iki gün içinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor. Gözaltındaki Ali ve Parvin’in yalnızca Türkiye’ye ait telefon numaralarına sahip kişilerle 15 dakika görüşme hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Dayanışma çağrısı

Ali ve Parvin’in arkadaşları, bir an önce serbest bırakılmaları için çağrı yaparak şu açıklamada bulundu:

“Bir an önce serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Özellikle Ali Malikov’un sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim hakkının korunması gerektiğini vurguluyoruz. Bu süreçte, insan haklarına aykırı bu uygulamalara karşı dayanışmamızı sürdüreceğiz. Adaletin sağlanması ve aktivistlerin haklarının korunması için herkesi destek olmaya çağırıyoruz.”

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(EMK)