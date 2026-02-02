ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.02.2026 11:08 2 Şubat 2026 11:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.02.2026 11:35 2 Şubat 2026 11:35
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 4,56

İstanbul'da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,56, toptan fiyatlar yüzde 1,28 artış kaydetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 4,56
Fotoğraf: buca.bel.tr

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 4,56, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,28 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 36,15, toptan fiyatlar ise yüzde 21,39 artış kaydetti.

En yüksek artış sağlık ve ulaştırma harcama grubunda

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ndeki artış oranı ocakta bir önceki aya göre en yüksek yüzde 11,94 ile sağlık harcamaları grubunda görüldü. Onu yüzde 9,96 ile ulaştırma, yüzde 8,52 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 6,22 ile lokanta ve oteller, yüzde 4,40 ile ev eşyası, yüzde 4,27 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 4,26 ile haberleşme, yüzde 3,23 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,56 ile konut, yüzde 2,53 ile eğitim ve yüzde 0,21 ile alkollü içecekler ve tütün harcamaları takip etti. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 2,32 azalış izlendi.

İstanbul’da 2026 yılı ocak ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; sağlık, ulaştırma ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ile piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, lokanta ve oteller harcama grubunda yukarı yönlü fiyat hareketleri, gıda harcamaları grubunda bazı ürünlerde kış mevsimi etkisiyle izlenen artışlar ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

Toptan eşyada en yüksek artış madenler grubunda

Ocakta bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 6,09 ile madenler oldu. Onu yüzde 2,67 ile yakacak ve enerji maddeleri izledi.

Fiyatlar, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,52, mensucat grubunda yüzde 1,93, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,91 artış gösterirken, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,60, kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 5,04 azalış kaydedildi.

Yıllık ortalama bazda ise artışlar sırasıyla inşaat malzemelerinde yüzde 41,11, mensucatta yüzde 29,73, gıda maddelerinde yüzde 28,29, madenlerde yüzde 20,73, işlenmemiş maddelerde yüzde 20,24, yakacak ve enerjide yüzde 19,80, kimyevi maddelerde yüzde 16,65 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu da (TÜİK) yarın (3 Şubat Salı) tüketici fiyat endeksini açıklayacak.

(HA)

İstanbul
İTO İTO fiyat endeksi enflasyon
ilgili haberler
KESK’ten TÜİK önünde enflasyon protestosu
5 Ocak 2026
/haber/keskten-tuik-onunde-enflasyon-protestosu-315268
TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 32,87: Kira artış oranı yüzde 37,15 oldu
3 Kasım 2025
/haber/tuike-gore-yillik-enflasyon-yuzde-32-87-kira-artis-orani-yuzde-37-15-oldu-313148
İstanbul'da enflasyon eylül ayında da arttı
1 Ekim 2025
/haber/istanbul-da-enflasyon-eylul-ayinda-da-artti-312125
HALK TCMB'NİN ÖNGÖRÜLERİNİ PAYLAŞMIYOR
Hanehalkları yıllık enflasyonun yüzde 50,90 olacağı görüşünde
26 Aralık 2025
/haber/hanehalklari-yillik-enflasyonun-yuzde-50-90-olacagi-gorusunde-314996
KASIM TÜFE AÇIKLAMASI SONRASINDA
2025 son beş ayı için ücretlere yansıyacak enflasyon farkı: SSK/Bağkurlular'a yüzde 11,2, SGKliler'e yüzde 17,55
3 Aralık 2025
/haber/2025-son-bes-ayi-icin-ucretlere-yansiyacak-enflasyon-farki-ssk-bagkurlular-a-yuzde-11-2-sgkliler-e-yuzde-17-55-314162
Kasım enflasyonu yüzde 0,87 ile beklentilerin altında geldi
3 Aralık 2025
/haber/kasim-enflasyonu-yuzde-0-87-ile-beklentilerin-altinda-geldi-314132
Enflasyon beklentileri aşarak yine yükselişe geçti
3 Ekim 2025
/haber/enflasyon-beklentileri-asarak-yine-yukselise-gecti-312193
Gıda enflasyonu durdurulamıyor: Son bir ayda yüzde 3'lük yükseliş
3 Eylül 2025
/haber/gida-enflasyonu-durdurulamiyor-son-bir-ayda-yuzde-3-luk-yukselis-311100
Merkez Bankası 2026 ve 2027 için enflasyon tahminlerini yükseltti
14 Ağustos 2025
/haber/merkez-bankasi-2026-ve-2027-icin-enflasyon-tahminlerini-yukseltti-310430
Merkez Bankası 2025 sonu için enflasyon tahminini yükseltti
7 Kasım 2025
/haber/merkez-bankasi-2025-sonu-icin-enflasyon-tahminini-yukseltti-313320
