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Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 13:23
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 13:35
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İstanbul’da AKP 2, CHP de 6 ilçede seçime itiraz etti

AKP’nin itirazı Gaziosmanpaşa ve Beykoz, CHP’nin itirazı ise Ümraniye, Pendik, Bahçelievler, Arnavutköy, Fatih ve Zeytinburnu’na.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul’da AKP 2, CHP de 6 ilçede seçime itiraz etti
Fotoğraf: Cem Genco / AA

31 Mart yerel seçimleri bitti, itiraz süreci devam ediyor. İstanbul’da ise tartışma büyüyor. AKP iki ilçeye, CHP ise altı ilçeye itiraz etti.

AKP’nin itirazı Gaziosmanpaşa ve Beykoz’a, CHP’nin itirazı ise Ümraniye, Pendik, Bahçelievler, Arnavutköy, Fatih ve Zeytinburnu’na.

Oy farkı AKP’nin itiraz ettiği Gaziosmanpaşa’da 879, Beykoz’da 1433. CHP’nin itiraz ettiği Ümraniye’de 9 bin 501, Pendik’te 8 bin 15, Bahçelievler’de 9 bin 952, Arnavutköy’de 5 bin 986, Fatih’te 7 bin 329, Zeytinburnu’nda ise 5 bin 87.

AKP iki ilçede itirazını “geçersiz oyların neden geçersiz olduğunun tutanaklara yazılmaması” şeklinde gerekçelendirirken CHP, “başka partilere oy yazımı”, “tutanakta kaydırma yapılması”, “pusulalarda matbaa hatası yapılması” ve “geçersiz oyların neden geçersiz olduğunun tutanaklara yazılmaması” şeklinde gerekçelendirdi.

Gaziosmanpaşa’da İlçe Yüksek Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verirken Beykoz'daki itiraz reddedildi. Diğer ilçeler hakkında ise ilçe seçim kurullarının bugün karar vermesi bekleniyor.

CHP sahada, AKP sosyal medyada

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oyların yeniden sayılması kararı verilen Gaziosmanpaşa Yüksek Seçim Kuruluna geldi.

Merkezin çıkışında gazetecilere konuşan Çelik, “Gaziosmanpaşa'da yarın oyların sayılmasına yönelik karar çıktı. Ancak Ümraniye'de oyların yeniden sayılmasına yönelik CHP olarak itirazımızı reddetmiş. Burada bir çifte standart var. Rakip siyasi partinin gerekçelerinin hepsi soyut gerekçeler. Oysa bizim itiraz ettiğimiz ilçelerde daha somut bazı hatalar var. İl Seçim Kurulunun, Yüksek Seçim Kurulunun bu sürece müdahale edeceğini, bu hukuksuzluğa bir son vereceğini düşünüyorum. Biz bunların hepsini sandıkta kazandık. Asla masa başında seçmen iradesinin değiştirilmesine izin vermeyiz” dedi.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise itirazlara ilişkin sosyal medyadan “Milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında... İtirazların yeniden değerlendirilmenin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum” diye açıklama yaptı.

(HA)

Seçim 2024
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