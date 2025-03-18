İstanbul’da açlık grevi yapan 7 kişi serbest bırakıldı

İstanbul'da zorla evlerinden çıkartıldıkları için Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde açlık grevine başlayan 7 yurttaş, eylemlerinin 8'inci gününde gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbets bırakıldı.

MA’nın haberine göre, Eylemdeki 7 yurttaş gece saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

Belediyenin açlık grevindeki yurttaşları şikâyet ettiği öğrenildi. Öncesinde belediye çalışanları, açlık grevine başladıklarından bu yana sözlü olarak taciz ediyorlardı.

Gözaltına alınan yurttaşların nereye götürüldüğü öğrenilemedi.

Ne olmuştu?

Yıldıztabya Mahallesinde TOKİ konutlarının yapımı için dinamit patlatılmasından dolayı mahallede toprak kayması ve çatlaklar meydana gelmişti. Mahalle halkının uzun süredir süren mücadelesine ve tepkilerine rağmen, İstanbul Valiliğin kararıyla evler zorla boşaltılmış, ev veya kira yardımı sözleri ise yerine getirilmemişti.

Belediye ve valilik ile yapılan görüşmelerden bir sonuç alamayan mahalle sakinleri 10 Mart’ta Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde açlık grevine başlamıştı.

(EMK)