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Yayın Tarihi: 18 Mart 2025 08:05
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 10:06
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İstanbul’da açlık grevi yapan 7 kişi serbest bırakıldı

Belediyenin açlık grevindeki yurttaşları şikâyet ettiği öğrenildi. Öncesinde belediye çalışanları, açlık grevine başladıklarından bu yana sözlü olarak taciz ediyorlardı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
ırmızı bir şemsiye altında yürüyüş yolunun kenarına oturmuş bir kişi yer alıyor. Kişi, bir duvara yaslanmış ve üzerini örtmek için battaniye kullanmış. Duvarda, farklı renklerdeki kağıtlardan yapılmış birkaç el yazısı tabela bulunuyor
Fotoğraf: MA

İstanbul'da zorla evlerinden çıkartıldıkları için Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde açlık grevine başlayan 7 yurttaş, eylemlerinin 8'inci gününde gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbets bırakıldı. 

MA’nın haberine göre, Eylemdeki 7 yurttaş gece saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

Belediyenin açlık grevindeki yurttaşları şikâyet ettiği öğrenildi. Öncesinde belediye çalışanları, açlık grevine başladıklarından bu yana sözlü olarak taciz ediyorlardı.

Gözaltına alınan yurttaşların nereye götürüldüğü öğrenilemedi. 

Ne olmuştu?

Yıldıztabya Mahallesinde TOKİ konutlarının yapımı için dinamit patlatılmasından dolayı mahallede toprak kayması ve çatlaklar meydana gelmişti. Mahalle halkının uzun süredir süren mücadelesine ve tepkilerine rağmen, İstanbul Valiliğin kararıyla evler zorla boşaltılmış, ev veya kira yardımı sözleri ise yerine getirilmemişti. 

Belediye ve valilik ile yapılan görüşmelerden bir sonuç alamayan mahalle sakinleri 10 Mart’ta Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde açlık grevine başlamıştı.  

(EMK)

 

 

Haber Yeri
İstanbul
barınma hakkı gaziosmanpaşa belediyesi
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