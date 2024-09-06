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Yayın Tarihi: 6 Eylül 2024 13:10
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2024 13:16
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İstanbul’da 9 Eylül’de toplu ulaşım ücretsiz olacak

Okulların açılacağı 9 Eylül'de toplu ulaşım 06.00-16.00 arası ücretsiz olacak. Aynı saatler içinde servis araçları da İSPARK'ları ücretsiz kullanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul’da 9 Eylül’de toplu ulaşım ücretsiz olacak
*Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarında ücretsiz hizmet verecek.

İBB, kentte 9 Eylül'de 17 bin okul servisinin trafiğe çıkmasını beklediklerini, yetkili birimlerin üç gün boyunca nöbet tutacağını açıkladı.

Ayrıca okul servis araçlarına İSPARK'ın ilk gün ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

İBB’den yapılan açıklamada, İETT'nin, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacağı, Metro İstanbul'un da 435 ilave sefer planladığı ifade edildi.

Açıklamada "Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO'nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek" denildi.

Şehir Hatlarının da kış tarifesine geçeceği bilgisine yer verilen açıklamada, 113 ekipten oluşan 259 zabıta personelinin okullarda trafik denetimi yapılması ve yönlendirilmesi amacıyla görev alacağı belirtildi.

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5 Eylül 2024

Öte yandan İstanbul Valiliği, dün (5 Eylül) okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.

(RT)

2024-2025 eğitim öğretim yılı İBB okul trafik
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