ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.03.2026 10:15 8 Mart 2026 10:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.03.2026 10:19 8 Mart 2026 10:19
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul’da 8 Mart ‘önlemleri’: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilik ve Emniyet’in duyurusuna göre, Kadıköy ve Beyoğlu’da bazı toplu taşıma hatları ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul’da 8 Mart ‘önlemleri’: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Taksim Meydanı’ndaki polis barikatları, 8 Mart 2026, (Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet)

İstanbul’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü protestoları nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00’da Kadıköy’deki eylemler kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bu kapsamda, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

Metro İstanbul’dan duyuru

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

Şişhane istasyonunun İstiklâl Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri ve araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecekleri belirtildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
8 Mart 2026 İstanbul Valiliği İstanbul Emniyet Müdürlüğü 24. Feminist Gece Yürüyüşü trafiğe kapalı yollar
ilgili haberler
8 Mart’ta üç kentte "Vegan Feminist Kortej" oluşuyor!
Bugün 11:06
/haber/8-martta-uc-kentte-vegan-feminist-kortej-olusuyor-317481
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
8 Mart’ta üç kentte "Vegan Feminist Kortej" oluşuyor!
Bugün 11:06
/haber/8-martta-uc-kentte-vegan-feminist-kortej-olusuyor-317481
Sayfa Başına Git