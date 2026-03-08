İstanbul’da 8 Mart ‘önlemleri’: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü protestoları nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00’da Kadıköy’deki eylemler kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bu kapsamda, Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.

Metro İstanbul’dan duyuru

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

Şişhane istasyonunun İstiklâl Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri ve araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecekleri belirtildi. (TY)